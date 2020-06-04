Как карантин изменил покупательские предпочтения украинцев и что будет после его окончания

Масочный бум и дезинфекция

Специалисты украинского маркетплейса Prom.ua отмечают, что карантин достаточно серьезно поменял покупательские привычки и предпочтения.

Так, в начале украинцы массово скупали медицинские маски, респираторы и антисептики. Всего за одну неделю спрос на эти товары вырос в 3 раза — с 30 тысяч заказов до 88 тысяч. Именно в это время на маркетплейс пыталось зайти огромное количество новых продавцов, которые хотели продавать единственный товар — маски. Таких в Prom.ua блокировали, оставив лишь надежных и проверенных продавцов, которые продавали эти товары до вспышки пандемии.

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Позже установили еще и диапазон цен: стоимость медицинской маски — не должна превышать 25 грн, а 50 мл антисептика — не больше 75 грн. А чтобы покупка была максимально безопасной — добавили в условие оплаты только Пром-оплату — когда продавец получит деньги после того, как покупатель проверит товар на почте.

Помимо медицинских товаров в первые недели карантина украинцы больше чем обычно покупали зоотовары, бытовую химию и другие товары повседневного пользования, которые привыкли покупать в супермаркете по дороге домой. Еще заказывали шины, чтобы успеть поменять зимнюю резину на автомобиле и материалы для ремонта и строительства.

От масок — к картинам по номерам

На 5-й неделе карантина ажиотаж вокруг масок и защитных средств утих. Украинцы заказывали уже те товары, которые скрашивали домашнюю изоляцию.

Так, в середине апреля в ТОП-5 категорий онлайн покупок вошли техника и электроника, товары для дома и сада, одежда и обувь, спортивные товары, а также детские товары.

Обычно самым популярным товаром на маркетплейсе было женское платье. Этой весной платья и туфли заменили спортивные костюмы, кроссовки и кеды, а также удобная одежда для дома: пижамы, халаты, майки, футболки. На это украинцы тратят в интернете около 570 грн.

Чтобы обеспечить себе эффективную удаленную работу, украинцы также покупали наушники и гарнитуры, дисплеи и тачскрины, мониторы, а также чехлы и защитные пленки для телефонов. Средний чек — 640 грн.

Во время карантина также на 26% вырос спрос на товары для досуга и хобби, а также детские товары: покупали картины по номерам, пазлы, детские конструкторы, пряжу, все для шитья. В интернете на это тратят от 280 до 500 грн.

Так как разгар карантина пришелся на середину весны, дачники начали готовиться к сезону. Спрос на эти товары увеличился почти в 2 раза по сравнению с началом карантина: заказывают саженцы декоративных деревьев и кустарников, рассаду овощных и плодовых культур, садовый инвентарь для полива и садовую мебель — качели, стулья, шезлонги. На товары для дома и сада украинцы тратят 620 грн.

Также вырос спрос на товары для спорта и отдыха. Покупали в онлайне коврики для йоги, эспандеры, гири и штанги, футбольные мячи, а также батуты, велосипеды, скейты и самокаты. Средний чек — 760 грн.

За продуктами — на маркетплейс

В Prom.ua говорят, что несмотря на то, что украинцы все еще не привыкли покупать продукты питания онлайн, за 4 недели карантина количество заказов на продукты питания выросло на 23%.

В основном покупают чай, кофе, крупы, макароны, специи, сладкое и орехи. Также заказывают диетические продукты, чтобы не изменять привычкам, а еще фрукты, ягоды и сыры — то есть то, что раньше покупали в магазине по дороге домой. В среднем, на продукты в интернете тратят 470 грн.

Майские праздники или их отсутствие

В этом году украинцы готовились к выходным менее активно, чем в прошлом году. Вместо мангалов, грилей, барбекю, заказывали саженцы, цветы, удобрения, садовые опрыскиватели, мотоблоки и культиваторы. Интересовались также заборами, деревянными беседками и декоративной галькой. Количество заказов в категориях товаров для дома и сада, а также для спорта и отдыха увеличилось более чем на 30% по сравнению с апрелем.

Подготовка к выходу из карантина

В Prom.ua говорят, что сейчас в ТОП возвращаются такие категории товаров как одежда и обувь, и все также популярны товары для дома и сада, спортивные товары, техника и электроника, а также товары для досуга и хобби. Заказывать спортивные костюмы и кроссовки, футболки и майки, возвращаются женские платья.

Среди гаджетов покупают смартфоны, дисплеи, наушники и всевозможные аксессуары. Среди техники берут телевизоры и машинки для стрижки — триммеры.

В категории "Все для дома и сада" заказывают саженцы и рассаду, инсектициды, кондитерские инструменты и аксессуары, а также поливочные шланги и садовые опрыскиватели.

На маркетплейсе отмечают, что сегодня сильно увеличился спрос на велосипеды, самокаты, ролики, скейтборды, коврики для фитнеса, спортивные мячи и батуты, а также на удочки и спиннинги.

Также покупают товары, связанные со здоровьем и красотой. Однако, если во время 1-го месяца карантина в тренде были кварцевые лампы и пульсоксиметры, то сейчас — гель-лаки и маникюрные наборы, массажные щетки, массажеры для лица — все, что поможет привести себя в порядок. По сравнению с апрелем, в мае возвращается спрос на декоративную косметику — тональные крема, палетки теней для глаз, наборы кистей для макияжа, гель для бровей.

Что ждет ecommerce после карантина

"Пандемия, как в Украине, так и во всем мире, заставила людей изменить покупательские привычки и больше заказывать в интернете. Так, до карантина на Prom.ua было около 50 тысяч заказов в день, а в разгар карантина — 80 тысяч, — комментирует Иван Портной, CEO Prom.ua. — С послаблением карантина мы потеряли прирост в заказах, но не откатились назад. Показатель держится на уровне 60 тысяч заказов в день".

К примеру, в США карантин за 8 недель увеличил проникновение рынка ecommerce на 11%, что равно 10 годам планомерного роста.

"Конечно, после окончания карантина будет снижение активности в e-commerce. Но карантин дал такой толчок для рынка, который равен нескольким годам планомерного роста. Онлайн будет и дальше расти, ведь те, кто раньше относился к покупкам в интернете консервативно, попробовав их, поняли, что в этом нет ничего страшного, –– добавил Иван Портной. — За эти 2 месяца мы ускорились и приблизились к будущему, в котором основная часть покупок происходит в интернете".