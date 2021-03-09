Как промышленности юга Украины удалось пройти кризис 2020: кейсы НГЗ, "Зори" и "Океана"

2020 год был непростым для украинского бизнеса. Пандемия коронавируса усугубила надвигающуюся экономическую рецессию, привела к убыткам многих украинских предприятий. Многие малые и средние предприятия были вынуждены закрыться, а крупные — пересмотреть инвестиционные программы. Так или иначе почти всем пришлось затянуть пояса.

Во многих крупных городах создавались штабы противодействия пандемии и активную роль там играли именно промышленные предприятия регионов. Это вполне закономерно, поскольку во многих регионах именно промышленные предприятия являются экономическими "центрами силы", вокруг которых имеют возможность заработать многие мелкие и средние бизнесы. Таким образом промышленные гиганты выступают флагманами, от благосостояния которых часто зависит благосостояние всего региона.

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Если рассматривать ситуацию в общем, согласно данным Госстата, за 2020 год объемы промышленного производства сократились, в сравнении с 2019-м, на 5,2%. В частности, в перерабатывающей промышленности производство сократилось на 6,9%.

По словам председателя совета Федерации работодателей Украины Дмитрия Олийныка, в 2020 году на украинском рынке была большая волатильность. "Общий принцип очень простой. Выиграли те, кто изначально был в интернете. Вторая группа — это экспортеры. Это те, кто смог заместить падение на украинском рынке экспортом. Ну и порты с фармацевтикой. А другие были скорее в режиме ожидания роста и затягивания поясов", — говорит Олийнык.

Если смотреть по регионам, достаточно неплохую динамику показал юг Украины. Здесь отметились и фармацевты, и аграрии, и экспортеры. И, что наиболее показательно, промышленные предприятия, которые нашли силы, чтобы развиваться — и развивать свой регион. Delo.ua собрало кейсы таких предприятий.

Перевыполнили показатели, построили медцентр



Достаточно неплохо прошел кризисный 2020 год Николаевский глиноземный завод (входит в группу РУСАЛ, основанную промышленником украинского происхождения Олегом Дерипаской). Об этом свидетельствуют, в частности, солидные расходы на экологические проекты — несмотря на пандемию и связанные с ней проблемы, на природоохранные мероприятия НГЗ смог выделить более 172 млн грн.

"Предприятие уделяет серьезное внимание мониторингу состояния атмосферного воздуха на территории промплощадки и в санитарно-защитных зонах завода и шламохранилищ. Удельный выброс загрязняющих веществ составил 1,5 кг на тонну продукции", — рассказали нам на заводе.

Средства направили на реконструкцию шламохранилища №1. Там провели модернизацию: технически переоснастили узел обезвоживания и нейтрализации красного шлама. Проводились и серьезные земляные работы. На втором шламохранилище специалисты завода возвели дамбы, построили пылеподавление, закупили запорную арматуру — тем самым продлив срок службы шламохранилища.

Напомним, сейчас завод работает по бессточной схеме водопотребления, минимально расходуя свежую техническую воду. На границе санитарно-защитных зон завода и шламохранилищ регулярно проверяют состояние атмосферного воздуха. Параллельно исследуются грунтовые и поверхностные воды. Всего за 2020 год таких замеров почв, воздуха и воды тут выполнили почти 20 тысяч.

В целом же, план по производству глинозема завод выполнил на 100,5% — было выпущено 1,725 млн тонн продукции. Параллельно предприятие планово ремонтировало основное технологическое оборудование — шаровые мельницы участка мокрого разлома, автоклавные и выпарные батареи, установки агитационного выщелачивания.

При этом производство постоянно совершенствовалось — так, в рамках проекта по снижению затрат на закупку природного газа получилось сэкономить более 20 млн грн. Почти 12 млн грн сохранили, реализовав проект по стабилизации давления в автоклавной батарее.

Серьезный вклад сделал НГЗ в борьбу с коронавирусом. За май-декабрь 2020 года предприятие построило под ключ "Медицинский центр помощи и здоровья" на базе Николаевской городской больницы №5. Он полностью благоустроен: высажены деревья, выложены тротуары, обеспечен подъезд автомобилей.

Полноценная клиника обошлась заводу в 155 млн грн. Помимо диагностического отделения, оснащенного компьютерным томографом Siemens, аппаратом УЗИ и целым комплексом оборудования для лабораторных исследований, центр оборудован лечебным блоком на 60 койко-мест, 20 комфортабельными палатами (из них три для людей с ограниченными возможностями) и реанимационным отделением, в котором одновременно могут находиться шесть пациентов. Также в центре работает полноценный дезинфекционный блок.

"Мы понимали всю серьезность ситуации с поставками кислорода для больных, которых подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких, поэтому для бесперебойного обеспечения нужд центра построена кислородная станция — газификатор на 5 тысяч литров. Кроме того НГЗ обеспечил Медицинский центр необходимым запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторами для медперсонала на три месяца, а также лекарствами для пациентов на два месяца", — подчеркивают на заводе.

Уже в 2021 году завод подписал с городом Николаевом меморандум о сотрудничестве. В общей сложности инвестиции до конца года составят 7 млн грн. 2 млн грн выделят на поддержку конкурса "Город инноваций", еще 2 млн грн — на поддержку муниципальной программы "Сад мечты", и, наконец, на борьбу с коронавирусом в рамках программы "Здоровье нации" выделят еще 3 млн грн.

"Буквально вчера меня спрашивали, — готов ли Николаев ко второй, третьей, четвертой волне коронавируса, если они будут? Я сказал, что благодаря тому, что у нас есть социально-ответственный бизнес, в частности Николаевский глиноземный завод, мы подготовились и вероятные угрозы встретим во всеоружии. Я благодарен всем работникам НГЗ за их работу, которая конвертируется в благо николаевцев. Уверен, что такое тесное сотрудничество с НГЗ будет продолжено!" — заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Сменили руководство, заключили контракты

Выдержало кризисный удар и предприятие "Заря-Машпроект", которое входит в структуру "Укроборонпрома". Перед кризисом на предприятии сменился руководитель. 25 ноября 2019 года коллективу был представлен новый генеральный директор Денис Гордиенко, который построил свою карьеру в бельгийской компании Sibélco Group.

Там Гордиенко занимался развитием экспортных продаж, руководил коммерческими командами, был гендиректором украинского подразделения, после чего три года работал в штаб-квартире компании в Бельгии.

После назначения Гордиенко обозначил главное направление развития компании как усиление присутствия на мировых рынках, увеличение продаж, сокращение цикла разработки и вывода на рынок новых видов продукции, повышение эффективности производственного процесса, создание качественных условий труда и привлечения к работе на предприятии высококвалифицированных специалистов.

В январе 2020 года предприятие посетил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. В конце марта, после начала пандемии коронавируса предприятие возобновило выпуск медицинского кислорода. В общем, с марта 2020 года больницам Николаева было поставлено 10 тысяч баллонов объемом 6 кубометров каждый.

По итогам первого полугодия предприятие вошло в тройку крупнейших налогоплательщиков "Укроборонпрома". В январе-июне "Заря-Машпроект" уплатила в бюджеты разных уровней 135 млн гривен.

Второе полугодие также было чрезвычайно плодотворным для предприятия. В июле удалось заключить контракт на ремонт 11 двигателей для Оператора ГТС. Общая сумма контрактов составила 490 млн гривен (первый отремонтированный двигатель по этому контракту был поставлен заказчику уже 1 февраля этого года). А в конце декабря 2020 года был подписан договор на ремонт еще 9 двигателей за 370 млн грн. В целом на 20 компрессорных станциях Оператора ГТС эксплуатируется 110 компрессорных двигателей производства "Заря-Машпроект".

Также, в конце декабря "Заря-Машпроект" подписала контракт на производство газотурбинного оборудования для Одесского припортового завода. Предприятие намерено поставить заказчику оборудование для модернизации агрегата перекачки аммиака. Сумма контракта составила 130 млн грн.

В январе этого года делегация предприятия посетила с рабочим визитом Казахстан. В ходе переговоров стороны договорились о сотрудничестве над проектом по модернизации "Уральской газотурбинной электростанции". В планах увеличение мощности ГТЭС в два раза.

Победили в судах, ремонтировали суда, строили мосты

Николаевский судостроительный завод "Океан" был приватизирован еще в далеком 2000 году голландской судостроительной компанией Damen Shipyards Group. После этого предприятие перешло в руки норвежцам, а затем россиянину Игорю Юсуфову. Этим акционером предприятие было доведено до банкротства, после чего в рамках санации предприятие продали за 122,2 млн гривен николаевскому бизнесмену Игорю Волошину и его дяде — бывшему руководителю Николаевского морпорта Василию Капацине.

При новом собственнике предприятие удалось запустить. С 2019 года предприятие начало проводить судоремонт. Так, в декабре в дом "Океана" зашла мегаяхта IRA, а в феврале предприятие завершило ремонт танкера Scot Stuttgart. Кроме того, завод производил конструкции для ремонта Шулявского моста в Киеве, а также выполняет заказы Администрации морских портов.

2020 год ознаменовался для судостроительного завода "Океан" не только экономическим кризисом, вызванным пандемией, но и судебными тяжбами.

Все началось с того, что 13 января 2020 года Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество завода. Это решение было принято в рамках уголовного производства о незаконном завладении имущества завода и доведении его до банкротства. Речь идет еще о тех временах, когда заводом владел Юсуфов.

И хотя в Офисе генпрокурора заявили, что данное решение принято с целью предотвратить незаконное обращение с имуществом предприятия, однако, по словам одного из акционеров завода Николая Капацины, ответственность за атаку на предприятии лежала на предыдущем его собственнике, целью которого было уничтожить завод. В результате наложенного судом ареста репутация завода была уничтожена, и 6 месяцев предприятие не могло получать новые заказы, а выплачивать зарплату 700 сотрудникам приходилось за счет денег собственников.

Позже за завод вступились городские власти и народные депутаты, собственники оспаривали решение прокуратуры в суде. И в результате в конце июля тот же Печерский райсуд снял арест с имущества "Океана".

"Кто ответит за поруганную репутацию завода? Я обращаюсь к гражданам Украины — прокуроров Белоуса и Гончаренко. Ребята, все потери, прямые убытки "Океана", николаевских корабелов и государства — на вашей совести, на ваших руках, которыми вы подписывали немотивированные ходатайства, не проверяли показания аферистов и рейдеров. Вам с этим жить и ждать взыскания ущерба. А нам — возрождать украинское судостроение. Как бы нам ни было трудно, "Океан" оправится от этого "шторма", нам не привыкать держать удар. Николаевских корабелов не удастся поставить на коленки, как бы это кому-то не хотелось", — написал тогда на своем фейсбуке Капацина.

Кроме того, у предприятия были тяжбы относительно законности приобретения завода новыми владельцами. Истцами выступали 4 компании, которые СМИ связывали с тем же Юсуфовым. Однако в ноябре 2020 года Верховный суд подтвердил законность аукциона.

Несмотря на все это, в 2020 году предприятие спустило на воду два судна Touax 191 и Touax 192 для голландской компании Eurobulk, отремонтировало сухогрузы Sigma и Rubus, а также осуществило ремонт двух речных суден "Днепр 101" и "Днепр 102". Кроме того в 2020 году предприятие продолжало производить конструкции для мостов.

Вместо выводов

Несмотря на общее падение по итогам всего карантинного года, промышленность Украины все же пошла в рост под конец 2020-го. Это отмечают и власти. "Промышленное производство продолжает выходить на стойкий тренд восстановления. В декабре 2020 года произошел рост на 4,8%, в сравнении с декабрем 2019 года. Дополнительные стимулы от правительства, а также позитивная динамика цен на внешних рынках будут способствовать тому, что в 2021 году промышленность продолжит расти", — подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В целом, говорит глава правительства, в 2021 году рост экономики должен составить 4,6%. В его основе — именно промышленность. Там создается дополнительная стоимость. Там же страна получает источник доходов от экспорта продукции за рубеж.

И общая тенденция, которую мы увидели благодаря вышепредставленным кейсам, достаточно неплохая: украинские регионы, в частности, юг, выстояли и продолжают работать на экономически стабильное будущее.

Степан Крьока, Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua