Бизнес 40 минут назад

Карьер попавшего под санкции Амирханяна два года незаконно добывал гранит — СБУ (ФОТО)

Руководителю спецкарьера и главному инженеру сообщили о подозрении, а задействованную ими спецтехнику хотят арестовать

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в нанесении государству ущерба на сумму более чем 280 млн грн ОАО "Первомайский спецкарьер" (Николаевская область), фактическим владельцем которого является Араик Амирханян.

Как говорится в сообщении ведомства, руководство карьера в течение двух лет незаконно добывало гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий. Дельцы при этом действовали с нарушением правил пользования недрами, что также создавало опасность для окружающей среды.

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Сообщается, что правоохранители под процессуальными руководством Офиса генерального прокурора провели ряд обысков и изъяли документацию, подтверждающую незаконную разработку недр. Решается вопрос об аресте спецтехники, задействованной в добыче.

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Руководителю спецкарьера, главному инженеру и еще одному сотруднику следователи СБУ сообщили о подозрении по части 2 статьи 28, части 4 статьи 240 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны или использования недр путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом по предварительному сговору).

Напомним, что сам Амирханян в Украине числится в розыске. В апреле президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства, при этом у него осталось гражданство Армении.

В Офисе президента Амирханяна рассматривают в качестве одного из главных украинских контрабандистов. 21 апреля Зеленский ввел против него и еще 12 лиц ряд санкций, определенных Советом нацбезопасности и обороны.

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