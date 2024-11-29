Катерина Кузьміна: Екологічні тренди у пакуванні – ключ до сталого розвитку пивної індустрії

14 листопада 2024 року в Києві відбулася щорічна галузева конференція "Напої України" — одна з ключових подій для ринку напоїв, що об’єднала понад 200 учасників. Участь у конференції взяли представники провідних компаній, зокрема "ІТАК", "Есаром Юкрейн", "Біо Ресурси Україна", GVP Equipment Solutions, "Екософт", Uniprint та Black Gold.

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Програма конференції розкривала основні теми галузі: сучасні тенденції ринку, інновації у сфері пакування та етикетування, особливості сертифікації якості, кадрові виклики галузі та технологічні рішення для крафтових виробництв.

Катерина Кузьміна, керівниця відділу закупівель і сталого розвитку компанії AB InBev Efes Ukraine, взяла участь у конференції з доповіддю "Тренди пакування у пивній індустрії".

Пакування як елемент екологічної відповідальності

У своїй презентації Катерина Кузьміна зробила акцент на важливості впровадження екологічного пакування як ключового елемента сталого розвитку.

Серед ключових тез виступу варто відзначити такі:

Використання зворотної тари. Катерина розповіла про життєвий цикл скляної пляшки, кеги та палет і пояснила, як правильно організовані процеси зворотного використання допомагають зменшити кількість відходів.

Вторинна сировина. Використання вторинних матеріалів стало важливим пріоритетом для AB InBev Efes Ukraine. Катерина закликала бізнес активніше впроваджувати переробку й адаптувати свої стратегії до глобальних екологічних вимог.

Роль відповідального бізнесу. Дотримання регуляторних вимог, співпраця з інвесторами та підтримка цілей сталого розвитку — необхідні умови для успішного майбутнього кожного бізнесу.

Використання зворотної тари, переробка сировини та застосування інших сучасних підходів є частиною стратегії сталого розвитку компанії AB InBev Efes Ukraine, яка інтегрує екологічність у бізнес-процеси.