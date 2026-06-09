Київські лавмарки під одним дахом: чому проєкт Circle може змінити уявлення про життя в місті

Чи знаєте ви, хто живе за стінкою? У великих містах ми дедалі частіше живемо поруч, але окремо: працюємо в одному районі, тренуємось в іншому, вечеряємо в третьому — і майже не маємо простору для випадкових, але важливих знайомств.

Світ змінюється. Люди більше не шукають просто квадратні метри — вони шукають середовище. Місце, де можна працювати з цікавими людьми, тренуватись, відпочивати, зустрічати “своїх” і природно зростати через оточення. Де обговорюють не людей, а ідеї. Де дружба народжується вже в дорослому віці — через спільні інтереси, спорт, вечері, події чи випадкову розмову в ліфті.

“Ми дуже довго досліджували майбутнього резидента Circle й намагалися зрозуміти не лише те, яке житло люди шукають, а як вони хочуть жити загалом”, – говорить CEO Circle Ілля Сагайдак. Саме на цій ідеї будується найбільший у Києві апарт-готель Circle на 382 номери, який реалізують SAGA Development та BGV Development на Почайній, як частину креативного кластера Boston Creative House.

За словами Сагайдака, за останні роки ринок оренди в Києві суттєво змінився. Особливо швидко зростає попит на якісне житло в сучасних комплексах із хорошою інфраструктурою та транспортною доступністю. Такі об’єкти часто практично не затримуються на ринку.

Але головна зміна – навіть не в самому ринку оренди, а в способі життя містянина. Дедалі більше людей обирають гнучкість, мобільність і якість повсякденного досвіду замість моделі “квартира лише як власність” Ілля Сагайдак CEO Circle

Він додає, що сьогодні люди дедалі більше оцінюють не самі квадратні метри, а якість середовища навколо: скільки часу вони витрачають на дорогу, чи є поруч спорт, комфортне середовище для роботи, гастрономія, місця для релаксу та соціальної взаємодії.

“Саме тому Circle проєктувався не як набір функцій чи просто будівля, а як система щоденних сценаріїв життя. Ми хотіли створити середовище, яке природно об’єднуватиме людей зі схожим ритмом життя, цінностями та інтересами”, – говорить CEO Circle. – “Ми створюємо середовище, у якому людині хочеться жити”.

Новий готель буде поєднувати спорт, культурні проєкти, освіту та дозвілля в одному просторі / Circle

Чому великі міста переходять до сервісної моделі проживання

На думку Іллі Сагайдака, за останні 5–10 років змінилася сама економіка міського життя.

“Якщо раніше місто сприймалося як набір окремих точок – квартира, офіс, спортзал, кафе, – то сьогодні постійне переміщення між ними дедалі частіше означає втрату часу й енергії”, – говорить він.

Паралельно дуже змінився і формат роботи. Значно зросла частка людей із гнучким графіком, віддаленою роботою, проєктною зайнятістю та власними бізнесами. Людина дедалі рідше прив’язана до одного офісу чи жорсткого графіка.

“Сьогодні виникає попит на інтегровані формати середовища, де базові сценарії життя – проживання, робота, спорт, відпочинок, знайомства та сервіс – об’єднані в одному місці”, – пояснює Сагайдак.

Саме на такій моделі будується Circle. Проєкт об’єднує коворкінг Spaces, фітнес-простір Smartass, школу та дитячий садок MriyDiy, салон краси Backstage, медичний центр, івент-хол, production-студію, бар, ресторан, SPA та падел-корти на даху.

Апарт-готель Circle як модель пасивного доходу від нерухомості

“Наразі якість життя дедалі більше вимірюється не лише метрами, а кількістю часу, який людина повертає собі щодня”, – говорить CEO Circle.

При створенні проєкту команда аналізувала міжнародний ринок сервісного проживання та апарт-готелів із довгостроковим проживанням у містах із високою мобільністю населення – зокрема в Амстердамі, Копенгагені, Лондоні та Берліні.

“Для нас було важливо не просто дивитися на архітектуру чи дизайн. Ми досліджували поведінку людей усередині таких просторів: як вони працюють, знайомляться, проводять вільний час, взаємодіють між собою”, – пояснює Сагайдак. – “Ми побачили, що в усьому світі формується новий тип міського проживання, де житло перестає бути ізольованою функцією й стає частиною сервісного середовища”.

При цьому, наголошує він, Circle не є копією жодного західного проєкту: “Український ринок має власну специфіку, інші звички та іншу культуру споживання нерухомості. Тому ми не копіювали окремі рішення, а адаптували глобальні підходи під Київ і локальний спосіб життя”.

Хто формує попит на сервісні апартаменти в Києві

У Circle говорять про появу нового типу міських резидентів – людей, для яких важливішими стають функціональність, якість середовища та свобода способу життя, ніж сама форма володіння житлом.

“Йдеться про підприємців, ІТ-фахівців, консультантів, представників творчих професій, людей із гнучким графіком і мобільним способом життя”, – говорить Ілля Сагайдак.

За його словами, багато з них можуть працювати з будь-якої точки міста чи світу. Для них важливо, щоб житло заощаджувало час, спрощувало побут і давало доступ до якісної інфраструктури та середовища. Саме тому для такої аудиторії житло дедалі більше стає сервісом, а не просто квадратними метрами.

Сагайдак пояснює, що для цих людей критично важлива синергія різних функцій: “Коли людина живе в одному місці, працює в якісному просторі для роботи, тренується, знайомиться з людьми, проводить зустрічі та відпочиває в межах одного середовища — це створює зовсім іншу якість міського життя”.

Саме тому в Circle дуже уважно підходили до вибору партнерів та операторів.

“Наприклад, Smartass для нас – це значно більше, ніж спортивний клуб. Це формат, який поєднує спорт, атмосферу, соціальну взаємодію та емоцію. Те саме стосується Spaces. Для нас це не просто офіси, а середовище для роботи, знайомств, співпраці та нових ідей”, – додає CEO Circle.

Важливу роль у концепції відіграє й сама локація. Circle будується на Почайній – території, яку девелопери називають однією з найперспективніших для розвитку Києва.

“Це унікальна локація з дуже сильною транспортною доступністю: три станції метро до Майдану Незалежності, одна станція до Подолу, який сьогодні є одним із головних ділових районів міста”, – говорить Сагайдак.

Водночас поруч – Оболонь, один із найкомфортніших житлових районів столиці.

“Для нас це не просто окремий проєкт. Ми бачимо себе частиною великої трансформації цієї території”, – говорять у Circle.

Як готельний оператор формує пасивний дохід від нерухомості

Окремий акцент у Circle роблять на інвестиційній моделі. Кожен номер у проєкті є окремим інвестиційним активом. Інвестор купує апартамент і передає його в управління професійному готельному оператору APGRADE Hotels Group, який управляє понад 12 готелями в Україні.

“Сервісна нерухомість потребує зовсім іншої логіки управління”, – говорить Ілля Сагайдак.

За його словами, у класичній моделі квартири під оренду власник фактично сам створює для себе невеликий операційний бізнес – займається ремонтом, пошуком орендарів, простоями, побутовими питаннями та адмініструванням. У Circle подивилися на це інакше.

Від початку апарт-готель розглядався не лише як девелоперський проєкт, а як повноцінна сервісну модель із професійним управлінням. У сервісній нерухомості управляється не просто будівля, а щоденний досвід людини: сервіс, атмосфера, заповнюваність та якість взаємодії із середовищем.

“Саме тому для нас принципово важливий професійний оператор, який здатний підтримувати стабільний рівень сервісу та управління в довгій перспективі”, – говорить Сагайдак.

При цьому в компанії свідомо вирішили піти далі за класичну ринкову модель сервісної нерухомості – на ринку сервісної нерухомості девелопери зазвичай пропонують очікувану дохідність, яка залежить від того, як працюватиме об’єкт у майбутньому. Тобто інвестор фактично розділяє ризики операційного бізнесу.

“У Circle ми побудували іншу модель. Ми настільки впевнені в концепції та довгостроковому потенціалі проєкту, що пропонуємо фіксований дохід за нотаріальним договором оренди на 10 років”, – кажуть у Circle.

Сервісні апартаменти Circle для інвестицій у Києві

За словами Сагайдака, інвестор отримує щомісячні виплати, які в річному еквіваленті становлять близько 8–10,5% у доларі, а операційні ризики компанія бере на себе. Фактично, тут намагаються поєднати переваги нерухомості як зрозумілого фізичного активу з логікою фіксованого довгострокового доходу. Водночас сама якість продукту тут не менш важлива, ніж фінансова модель.

“Сьогодні люди готові платити не просто за ремонт чи квадратні метри. Вони платять за якість середовища, сервіс, інфраструктуру та досвід проживання”, — говорить CEO Circle. – “Саме синергія всіх функцій Circle – спорт, простори для роботи, гастрономія, падел, події, сервіс і спільні простори – створює значно вищу ліквідність і привабливість такого продукту порівняно з класичною моделлю квартири під оренду”

У компанії вважають, що ринок поступово рухатиметься від моделі “нерухомість як квадратні метри” до моделі “нерухомість як сервіс і дохідна система”.

Дізнатися більше про умови інвестування та купити апартаменти Київ у проєкті Circle можна на сайті проєкту.