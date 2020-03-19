Транспорт 40 минут назад

Кличко открестился от инициаторов запуска метро в Киеве

Городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта

Кличко открестился от инициаторов запуска метро в Киеве Кличко открестился от инициаторов запуска метро в Киеве
Виталий Кличко в метро. Фото: vz.ua

Люди, которые заявляют о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами транспортной отрасли и выражают свое персональное мнение, а городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Украинского радио", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Люди, которые заявляют об этом (частичном восстановлении работы метро), не являются специалистами, не является ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть персональная мысль, которую они выражают", — сказал Кличко.

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Вместе с тем, он отметил, что сегодня, в ситуации, когда временно не работает метро, городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта, которых пока еще недостаточно.

"Поэтому город работает над тем, чтобы киевляне, которым нужно добраться на работу или в больницу, могли удобно передвигаться по столице", — добавил столичный мэр.

Он отметил, что коронавирус является очень агрессивным и быстро передается.

"Вместе с тем, вирус еще не изучен, а вакцины от COVID-19 в мире не существует. Поэтому отмена движения метрополитене до 3 апреля — вынужденные и предупредительные меры", — пояснил Кличко.

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"Мы понимаем, что ограничение передвижения по городу — это очень неудобно для его жителей. Но наша задача, чтобы вирус не распространялся быстро. И одна из рекомендаций международных экспертов, в частности, наших коллег из Уханя, — это ограничение социальных контактов", — добавил он.

Кроме того, Кличко призвал киевлян с пониманием относиться к ограничительным мерам, оставаться в домах, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.

Напомним, 17 марта метро Киева с 23:00 временно прекратило перевозку пассажиров в связи с карантинными мероприятиями в Украине.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро.

Днем 18 марта секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил о возможности частичного восстановления работы метрополитена.

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