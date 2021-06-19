Компании Пинчука добровольно вернули Украине 2 лицензии на добычу газа и нефти — Данилов

Представители крупного бизнеса Украины добровольно вернули две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти.

Речь идет о компании "Гео Альянс Таранушинское" и "Гео Альянс Юго-Орельское" (связанные с олигархом Виктором Пинчуком), заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО 18 июня.

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"Четвертый вопрос — это доклад главы Госгеонадр господина Опимаха по выполнению указа президента от 19 марта 2021 года о состоянии в сфере недропользования, введенного в действие 25 марта 2021 года. Есть первые положительные реализации решения СНБО не по линии работы Госгеонедр, а со стороны представителей крупного бизнеса, которых мы пока не называем олигархами", — сказал он.

"Впервые за все 30 лет независимости произошло событие, которое, мы надеемся, будет приобретать прецедентного характера, когда, проявляя социальную ответственность, добровольно вернули две лицензии на добычу природного газа и сырой нефти. Речь идет о компании "Гео Альянс Таранушинское" в Харьковской области и "Гео Альянс Юго-Орельское" в Днепропетровской области", — добавил Данилов.

По его словам, сейчас основатели этих компаний находятся "на всем нам хорошо известных островах".

"Государство приветствует такие инициативы украинских киприотов и призывает других представителей крупного бизнеса последовать их примеру — быть ответственными пользователями недр", — отметил секретарь СНБО.

При этом он отказался на брифинге назвать фамилию бизнесмена, которому принадлежат эти компании.

"Они связаны с одним важным бизнесменом, рожденным в городе Днепропетровск", — уточнил Данилов.

При этом у него уточнили, были ли эти компании в списке санкций.

"Эти две компании не были в списке санкций. Когда идет процесс, когда приходят к ним с проверками, есть владельцы, которые добровольно отказываются от лицензий, которые они взяли 15-16 лет назад", — пояснил секретарь СНБО.

"Были также аннулированы как недобросовестным недропользователям четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, которые не использовались соответственно на 2018, 2019 и 2017 годы", — доложил он.

Известно, что компания Geo-Alliance Oil-Gas Public Limited (Кипр) входит в состав международной инвестиционно-консалтинговой группы "EastOne" Виктора Пинчука.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова постоянно рассматривает месторождения доступных игроков на рынке, в частности, месторождения "Гео Альянса" Пинчука — при этом топ-менеджер ДТЭК отказался подтвердить или опровергнуть информацию о выкупе.

Ранее СМИ сообщали, что украинский олигарх Виктор Пинчук и миллиардер Иэн Тейлор готовятся продать газодобывающую компанию Geo Alliance. В то же время в группе EastOne Пинчука заявили, что информация о продаже компании Geo Alliance не соответствует действительности.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Также СНБО решил ввести санкции против российских разработчиков вируса NotPetya.