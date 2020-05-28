Транспорт 50 минут назад

Компания Boeing возобновила производство скандального самолета 737 MAX

Пока неизвестно, каковы текущие темпы производства

Самолет Boeing 737 MAX. Фото: пресс-служба Boeing Самолет Boeing 737 MAX. Фото: пресс-служба Boeing
Самолет Boeing 737 MAX. Фото: пресс-служба Boeing

Американская компания Boeing заявила, что возобновила производство своего пассажирского самолета 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, с "низким темпом".

Возобновление производства произошло впервые с января 2020 года, когда оно было остановлено после двух аварий, в которых погибли 346 человек, сообщает "МинПром".

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При этом в Boeing отказались сообщить, каковы текущие темпы производства.

В прошлом месяце компания заявила, что, как ожидается, возобновит поставки 737 MAX в третьем квартале после получения разрешений регулирующих органов.

Указано, что во втором квартале производство возобновится низкими темпами, прежде чем постепенно вырасти до 31 штуки в месяц в 2021 году, сообщили в Boeing.

В апреле стало известно, что разрешение регуляторов на возобновление полетов Boeing 737 MAX ожидается не раньше августа.

Напомним, полеты самого продаваемого самолета американской компании были приостановлены в марте 2019 года после второй катастрофы 737 MAX за 5 месяцев.

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После того, как в программном обеспечении 737 MAX были выявлены серьезные недостатки, авиакомпании начали отказываться от его покупки, несмотря на то, что Boeing начала работу по исправлению дефекта.

Как отмечается, количество отказов в марте могло резко увеличиться из-за общемирового кризиса в авиационных перевозках, заметно сократившихся из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что авиастроительная компания Boeing планирует перезапустить производство авиалайнера 737 Mах к маю.

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