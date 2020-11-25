Транспорт 40 минут назад

Компания Tesla отзывает почти 10 тысяч электрокаров

В частности, из-за дефектов с подвеской и обшивкой крыши автомобилей моделей Model X 2016 года выпуска

Tesla Model X. Фото: Getty Images Tesla Model X. Фото: Getty Images
Tesla Model X. Фото: Getty Images

Американская компания Tesla Илона Маска отзывает 9 537 электрических автомобилей моделей Model X и Model Y из-за дефектов с подвеской и обшивкой крыши.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), Tesla отзывает 9 136 автомобилей Model X 2016 года выпуска из-за того, что косметическая обшивка крыши спереди и сзади могла быть приклеена к автомобилю без предварительной грунтовки. В результате один или оба элемента могут отделиться от автомобиля во время движения.

Также в NHTSA добавили, что компания Маска отзывает 401 авто Model Y 2020 года выпуска из-за проблем с подвеской электрических автомобилей.

При этом в самой компании отметили, что до отзыва электрокаров не было зафиксировано ни одного инцидента из-за упомянутых проблем.

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Известно, что в октябре компания Tesla Илона Маска отозвала 29 193 электрокара моделей Model S и Model X из-за проблем с подвеской автомобиля.

Ранее Tesla показала в работе новое программное обеспечение для беспилотных электрокаров.

Также сообщалось, что американский производитель электрокаров компания Tesla стала самой дорогой автокомпанией мира, превзойдя по капитализации Toyota.

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