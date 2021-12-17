Компания "ТК-Домашний текстиль" открыла в Одессе крупное производство изделий из ткани и трикотажа

Из небольшого участка изготовления матрасов с пятью сотрудниками подразделение "ТК-Домашний текстиль" выросло в крупное производство, на котором работает 150 человек, а продукция продается во всей Украине и за рубежом. Об этом в Facebook сообщил владелец группы компаний "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.

В Одессе начало действовать швейное производство по изготовлению тканых и трикотажных изделий, которое оснащено новейшим оборудованием японских, южнокорейских и европейских брендов.

Расширен цех по производству текстильной ваты, в нем установлено европейское оборудование компании Befama, которое перерабатывает до 5 тонн сырья за смену. Эта продукция применяется для изготовления матрасов, а еще как натуральный и экологичный наполнитель для других изделий. Цех по переработке и регенерации волокон значительно сокращает отходы текстильного производства, делая его еще более экологичным.

Готовая продукция Рабочий процесс в разгаре Швея за работой. Фото: Facebook Александра Соколовского Цех. Фото: Facebook Александра Соколовского Технология предусматривает высокую производительность. Фото: Facebook Александра Соколовского Подушка. Фото: Facebook Александра Соколовского Станки. Фото: Facebook Александра Соколовского

Запущены также цехи по производству пенополиуретановых матрасов и подушек. Оба способны выпускать до 1000 штук за смену. Расширено стегальное производство, запущен раскройно-окантовочный участок.

Фабрика изготавливает весь перечень текстильной продукции, входящий в состав помощи молодым родителям "Пакет малыша".

"Продукция успешно экспортируется в страны Балтии, где заказчиками являются различные государственные структуры, такие как госрезерв, учреждения охраны здоровья, госпитали и прочие ведомства. За 2021 год экспортный оборот превысил 200 тысяч евро. Также фабрика имела успешный опыт работы с предприятиями и торговыми сетями Грузии, Израиля, Польши и Словакии", — отметил Соколовский.

Есть и планы по дальнейшему расширению производства.

Группа компаний "Текстиль-Контакт" также реализует свою продукцию в Киеве, для этого было решено открыть гипермаркет тканей.

Ранее сообщалось, что склад фабрики "ТК-Медзахист" (входит в группу "Текстиль-Контакт") оказался забит коробками с защитными комбинезонами для медиков. Эти комбинезоны компания пошила еще до 20 января по заказу госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), выиграв тендер на поставку 305 тысяч защитных комбинезонов 4-го класса защиты, и положила изготовленную продукцию на свой склад, так как у заказчика складов не оказалось. Но МЗУ не спешит забирать заказанную "защиту", потому что "денег на развозку МОЗ своему закупщику ГП МЗУ выделить забыло".