Компания UFuture Хмельницкого построит 5 заводов на территории индустриального парка в Белой Церкви

Холдинговая компания UFuture, принадлежащая бизнесмену Василию Хмельницкому, сообщила об изменении конфигурации и завершении девелопмента (реконструкции) первой очереди индустриального парка в Белой Церкви.

Как сообщила пресс-служба компании, по состоянию на начало 2022 года на территории индустриального парка "Белая Церковь" работает шесть предприятий. Все они занимаются перерабатывающей или логистической деятельностью.

Еще пять заводов построят в течение 2022 года. За этот год компания завершит реализацию первой очереди индустриального парка. На его территории сформируют два кластера — производственный и логистический, которые объединят 11 объектов.

"Мы строим все объекты "под ключ", а дальше концентрируемся на предоставлении качественной сервисной поддержки, сопровождении и консультировании. Благодаря нашей модели промышленные компании могут начать производство в сжатые сроки, в течение 3-6 месяцев", — сообщил директор ИП "Белая Церковь" Андрей Ропицкий.

Одно из предприятий в индустриальном парке "Белая Церковь". Фото: пресс-служба UFuture

Кроме того, в 2022 году UFuture начинает строительство второй очереди проекта в Белой Церкви площадью более 34 га.

В компании добавили, что UFuture вносит коррективы в свою бизнес-стратегию. Изменения предусматривают перенос производства электроустановочных систем Plank Electrotechnic на профильные заводы-партнеры. На его месте разместят мощности немецкого производителя автокомпонентов.

Напомним, компания Dragon Capital, гендиректором которой является Томаш Фиала, получила разрешение на строительство первой очереди индустриального парка E40 Industrial Park.

В компании отметили, что разрешение от Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины получили достаточно быстро — в течение одного дня после подачи всех необходимых документов онлайн через портал госуслуг "Дія".