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Компанії Єрмолаєва сплатили до бюджету за час повномасштабної війни майже 8 млрд грн – адвокат
Від початку повномасштабного вторгнення всі компанії, пов'язані з бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим, сплатили до державного бюджету та місцевих бюджетів майже 8 млрд грн. Про це повідомив адвокат Геннадій Сільванович, посилаючись на дані з відкритих джерел, пише агентство "Українські новини".
За його словами, за 2022 рік було сплачено майже 3,08 млрд грн, за 2023-й – понад 3,29 млрд грн, а за перші п'ять місяців 2024-го – близько 1,53 млрд грн.
"При цьому станом на червень 2024 року загалом всі юридичні особи, в яких Єрмолаєв Вадим був власником, кінцевим бенефіціаром або на які він значною мірою опосередковано мав вплив, забезпечують робочими місцями 8587 громадян, які оформлені та працюють з дотриманням норм чинного законодавства України, мають соціальні, трудові та інші гарантії, а також гідну заробітну плату", – розповів адвокат.
Він додав, що від 24 лютого 2022 року понад 400 працівників із вказаної вище загальної кількості долучились до Збройних Сил України.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"За ними було забезпечено не тільки збереження їхніх робочих місць, а й постійно здійснюються заходи з додаткового фінансування та забезпечення всім необхідним, підтримки сімей і близьких осіб вказаних працівників тощо", – повідомив Сільванович.
Також зазначається, що бізнес Єрмолаєва відіграє значну роль у життєдіяльності і розвитку Дніпра, де у нього є значна кількість активів та бізнес-проектів, проектів з будівництва житлової та громадської забудови, об’єктів інфраструктури, підприємств різних сфер виробництва, об’єктів благоустрою тощо.
Адвокат також повідомив, що завдяки діяльності Єрмолаєва з'явились та наразі будуються такі об'єкти, як "МОСТ-СІТІ", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма", бізнес-центр "Перехрестя", а також Катеринославський бульвар та бульвар Південний "у тому вигляді, у якому вони зараз відповідають умовам сьогодення та зручності для суспільства".
"За останні десятиліття завдяки Єрмолаєву Вадиму, зокрема, центральна частина Дніпра за своєю архітектурою перетворилась на сучасне європейське місто", – додав він.
Нагадаємо, Вадим Єрмолаєв входить до рейтингу 100 найбагатших людей України.