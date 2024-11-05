Компанії Єрмолаєва сплатили до бюджету за час повномасштабної війни майже 8 млрд грн – адвокат

Від початку повномасштабного вторгнення всі компанії, пов'язані з бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим, сплатили до державного бюджету та місцевих бюджетів майже 8 млрд грн. Про це повідомив адвокат Геннадій Сільванович, посилаючись на дані з відкритих джерел, пише агентство "Українські новини".

За його словами, за 2022 рік було сплачено майже 3,08 млрд грн, за 2023-й – понад 3,29 млрд грн, а за перші п'ять місяців 2024-го – близько 1,53 млрд грн.

"При цьому станом на червень 2024 року загалом всі юридичні особи, в яких Єрмолаєв Вадим був власником, кінцевим бенефіціаром або на які він значною мірою опосередковано мав вплив, забезпечують робочими місцями 8587 громадян, які оформлені та працюють з дотриманням норм чинного законодавства України, мають соціальні, трудові та інші гарантії, а також гідну заробітну плату", – розповів адвокат.

Він додав, що від 24 лютого 2022 року понад 400 працівників із вказаної вище загальної кількості долучились до Збройних Сил України.

"За ними було забезпечено не тільки збереження їхніх робочих місць, а й постійно здійснюються заходи з додаткового фінансування та забезпечення всім необхідним, підтримки сімей і близьких осіб вказаних працівників тощо", – повідомив Сільванович.

Також зазначається, що бізнес Єрмолаєва відіграє значну роль у життєдіяльності і розвитку Дніпра, де у нього є значна кількість активів та бізнес-проектів, проектів з будівництва житлової та громадської забудови, об’єктів інфраструктури, підприємств різних сфер виробництва, об’єктів благоустрою тощо.

Адвокат також повідомив, що завдяки діяльності Єрмолаєва з'явились та наразі будуються такі об'єкти, як "МОСТ-СІТІ", Cascade Plaza, "Босфор", Enigma, "Призма", бізнес-центр "Перехрестя", а також Катеринославський бульвар та бульвар Південний "у тому вигляді, у якому вони зараз відповідають умовам сьогодення та зручності для суспільства".

"За останні десятиліття завдяки Єрмолаєву Вадиму, зокрема, центральна частина Дніпра за своєю архітектурою перетворилась на сучасне європейське місто", – додав він.

Нагадаємо, Вадим Єрмолаєв входить до рейтингу 100 найбагатших людей України.