Транспорт 1 час назад

Коронакризис — не проблема: Bentley бьет рекорды по продажам элитных авто

Британский автопроизводитель за 2020 год продал рекордные 11 тысяч 206 авто, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Английский производитель автомобилей люкс-класса Bentley ставит рекорды продаж и прибыльности, в то время как автомобильная отрасль сокращает производство.

Как информирует CNBC, британский автопроизводитель, которому недавно исполнилось 100 лет, за 2020 год продал рекордные 11 тысяч 206 авто, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

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По данным издания, только за первое полугодие 2021 года компания уже продала более 7 тысяч машин, и получила большую прибыль, чем за прошлые годы.

В компании объясняют, что высокая цена их продукции позволяет покупать детали по цене, неподъемной для производителей более дешевых машин.

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В то же время, Bentley планирует использовать этот момент, чтобы полностью перейти на электромобили.

В частности, первую модель на электрической тяге планируют выпустить в 2025 году, а через несколько лет компания будет производить исключительно электрокары.

Ранее сообщалось, что компания Bentley в рамках проекта Bentley Blower Continuation планирует воссоздать культовый Team Blower сэра Генри "Тима" Биркина

Напомним, в ноябре 2019 года британский автопроизводитель Bentley выпустил семиместный кроссовер Bentayga.

 

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