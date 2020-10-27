Коронакризис: в Киеве закрылась одна из старейших сетей пиццерий Solo Pizza

В Киеве из-за последствий жесткого карантина по коронавирусу закрылась одна из самых старых в городе сетей пиццерий — Solo Pizza.

Об этом сообщает "НВ Бизнес", ссылаясь на 3 источника — два директора сети заведений общественного питания и директора компании-производителя продуктов питания.

Указано, что сеть, которая в лучшие времена насчитывала 7 ресторанов, не работает в столице уже чуть больше месяца. Все телефоны, указанные на сайте заведений, отключены.

Эксперты считают причиной закрытия сокращение количества посетителей после локдауна, а также неэффективную работу руководства Solo Pizza над качеством продукции и продвижением сети.

Известно, что Solo Pizza — одна из старейших сетей пиццерий в столице, мажоритарным собственником которой являлся Саед Насер. Заведения располагались в спальных районах города: на Чоколовском бульваре, в Дарнице и Виноградаре.

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При этом в меню были блюда итальянской кухни по относительно невысоким ценам. Стоимость пиццы составляла около 200 грн, бургеров — 150 грн, а салатов — 120 грн за порцию. Более того, последние несколько лет в ресторанах регулярно проходили акции: вторую пиццу можно было заказать со скидкой, а третью — получить в подарок. Это и привлекало в кафе жителей соседних кварталов.

Как отмечается, проблемы у сети начались еще в 2019 году: из семи заведений осталось работать только четыре, а чуть больше месяца назад закрылись и они.

Крах сети не связан с тем, что гости перестали посещать заведения итальянской кухни, утверждает генеральный директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова. Она добавляет, что сейчас неплохие результаты показывают сети Domino’s Pizza, Pizza King, а также заведения подороже — IlMolino или Mamamia.

"Собственники Solo Pizza не вкладывали в маркетинг — в строительство бренда и продвижение заведений питания. Да и меню существенно не обновлялось, а на многочисленных форумах гости стали жаловаться на качество обслуживания и приготовленных блюд", — рассказала Насонова.

Последней каплей мог стать локдаун — все рестораны не работали с середины марта по июнь.

Как прогнозирует Насонова, рестораны в Киеве будут закрываться до конца 2020 года. Эксперт уверена, что гости не вернутся в рестораны в первую очередь из-за Covid-19, а многие собственники заведений общественного питания не готовы длительное время покрывать убытки из своего кармана.

"Каждый месяц этого года хуже, чем аналогичный — в прошлом", — признает совладелец ресторана Pastateca Максим Храмов.

Например, в сентябре и за первые три недели октября заведения недосчитались 20−30% посетителей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Гости опасаются заразиться коронавирусом Covid-19 и экономят из-за возможного нового локдауна.

Сами рестораторы вынуждены соблюдать дополнительные требования безопасности, и ставят столы подальше друг от друга, что также влияет на количество мест в заведении, отмечает Храмов.

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По его словам, классические форматы ресторанов нежизнеспособны в кризисные времена.

"Они могут себя неплохо чувствовать в период роста экономики, когда на каждое заведение есть своя аудитория. Но в кризисный период потребители становятся более требовательными и уходят", — говорит он.

Напомним, ранее все так же произошло с сетью Pizza Celentano, решение о закрытии ресторанов которой в Киеве франчайзи Максим Храмов принял еще до локдауна. Сейчас собственник франшизы ищет для развития в столице нового партнера.