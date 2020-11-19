Коронавирус — не проблема: Nvidia получила рекордную квартальную выручку

В третьем финансовом квартале американская технологическая группа с рыночной капитализацией более $330 млрд Nvidia Corp. получила рекордную выручку, а также увеличила чистую прибыль, передает MarketWatch.

По информации издания, выручка компании по итогам квартала, завершившегося 25 октября, взлетела на 57%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до $4,73 млрд. Показатель впервые превысил отметку в $4 млрд.

В частности, выручка в игровом сегменте подскочила на 37%, до $2,27 млрд, в сегменте дата-центров — взлетела на 162%, до $1,9 млрд. Оба показателя были рекордными.

Чистая прибыль Nvidia за отчетный период выросла до $1,34 млрд, или $2,12 на акцию, по сравнению с $899 млн, или $1,45 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,91 на акцию, по сравнению с $1,78 на акцию годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $2,58 на акцию.

По прогнозу Nvidia, в четвертом финансовом квартале ее выручка может достигнуть $4,7-4,9 млрд. Аналитики в среднем ожидают, что этот показатель составит $4,4 млрд.

Компания выплатит дивиденды в размере $0,16 на акцию по итогам третьего финквартала.

Как отмечает агентство Reuters, ранее Nvidia Corp прогнозировала объем квартальной выручки выше ожиданий Уолл-стрит, делая ставку на высокий спрос на ее графические чипы для игровых устройств и центров обработки данных.

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Производитель микросхем заявил, что ожидает выручку в текущем квартале в размере $4,8 млрд, плюс-минус 2%, по сравнению со средней оценкой аналитиков в $4,42 млрд, согласно данным IBES от Refinitiv.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку Nvidia в третьем финквартале на уровне $4,42 млрд, выручку в игровом сегменте — $2,06 млрд, в сегменте дата-центров — $1,84 млрд, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в сентябре текущего года Nvidia подписала договор о выкупе бизнеса Arm у компании Softbank за $40 млрд.