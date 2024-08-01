Корпоративна політика Kormotech: як компанія дбає про улюбленців та працівників

Kormotech, виробник їжі для котів та собак, називає себе петфрендлі-компанією та активно пропагує цю цінність серед інших бізнесів. Та проєкти компанії свідчать про значно глибший сенс слова "френдлі". Ця цінність закладена в основу корпоративної політики.

Про корпоративну культуру та цінності Kormotech

У центрі корпоративної культури Kormotech завжди були і є цінності — від засновників у першому поколінні до теперішніх співвласників. Як сімейний бізнес Kormotech створює екосистему, де у центрі — повага до людей і тварин.

Ростислав Вовк, СЕО та співвласник Kormotech, каже: "У нас не може, за замовчуванням, працювати людина, яка, скажімо, тримає собаку на ланцюгу чи штовхає ногою кота на вулиці. Бо наша базова цінність — любов до тварин". Цьому, до речі, була присвячена різдвяно-новорічна кампанія "На жодне свято тварина не подарунок".

Kormotech — це яскравий приклад корпоративної культури, яка не формується штучно, а природним шляхом каскадується від цінностей власників бізнесу, які будують його не для продажу, а для сталого розвитку і передання наступним поколінням, зі створенням можливостей для громади, людей, соціуму. Формулювання цінностей може змінюватись, але їхнє ядро лишається сталим. Певні бізнес-завдання актуалізують певні компетенції, як функційні, так і ціннісні.

Цьогоріч Kormotech розробив нову бізнес-стратегію на 2024-2028 роки. Вона смілива і дуже амбіційна. У Kormotech часто говорять, що "біжать", а нові цілі вимагають бігти вдвічі швидше і довше. Kormotech визначив візію увійти до топ-30 найбільших світових виробників їжі для тварин та місію щодня створювати їжу для тварин, турбуючись про їхнє якісне та щасливе життя, і вірити, що любов до тварин робить світ кращим. І в якийсь момент представники компанії навіть вирішили, що не потрібні додаткові формальні визначення цінностей, бо насправді все, у що вірять, і все, що драйвить, вже зашито у місію.

Але тоді сама команда сказала: ні, потрібно сфокусувати, які якості важливо проявляти та екстраполювати на майбутніх членів команди, на себе, на продукт, на партнерів, щоб досягнути мети. Виявилось, що навіть форма цінностей важлива: робоча група вивчила стейтменти понад сотні глобальних компаній, і це було надзвичайно цікаво, бо вони виражали свої цінності через мотивувальні слогани, дію, заклик. Команда ж знайшла свою ідеальну форму — протиставлення полярних цінностей, які насправді акцентують на тому, що надзусилля доповнюються надвідповідальністю.

Цікаво, що команда Kormotech "виписала" цінності спершу англійською мовою, адже компанія стає глобальною. Сьогодні вони звучать як freedom&responsibility, fun&respect, perfection&curiosity. Команда ще не знайшла для них повнозвучні відповідники українською, але працює над цим. Адже кожна мова має свої унікальні синонімічні ряди та конотації значень. Головне, щоб вони викликали емоційний відгук на рівні підсвідомості, а люди не просто поділяли цінності, а вірили у них.

Що стосується оновлення HR-політик, то нові виклики і завдання створюють нові підходи. Наразі Kormotech активно працює над автоматизацією процесів, створенням кадрового резерву, впровадженням інклюзивних рішень та адаптацією процесів до викликів часу. Так, на часі розроблення та впровадження комплексних програмних HCM-рішень, що стосуватимуться рекрутменту, онбордингу, навчання, розвитку та оцінки компетентностей, управління продуктивністю та цілепокладання, створення порталу самопідтримки співробітників та центру даних.

Проєкт "Експерти Kormotech"

Уміння поводитися з чотирилапими — це більше ніж просто досвід утримувати кота чи собаку. Культура починається з кожної людини. Вона реалізується через ключову цінність — любов до тварин.

Любити означає діяти. Тобто відповідально ухвалювати рішення взяти додому тварину, з готовністю піклуватися про її здоров’я та добробут, зважаючи на витрати часу, ресурсів, фінансів, або ж не заводити, якщо зараз це не на часі. Обирати улюбленця відповідно до своїх можливостей і допомагати іншим зробити це.

Курс "Експерти Kormotech" насамперед розрахований на співробітників та внутрішніх амбасадорів компанії, він про уміння і готовність так чинити. Курс охоплює теми про права та свободи тварин, підбір харчування домашньому улюбленцю з урахуванням потреб породи та розміру, планові ветеринарні чекапи, аптечки першої допомоги, вибір чотирилапого друга та емоції тварин.

Цей проєкт реалізували через корпоративний портал Kormotech, навчальні вебінари та соціальні мережі. Створили внутрішню спільноту, де кожен може поділитися досвідом та отримати поради. Також є розроблені методичні матеріали та хендбуки, де зібрана основна інформація курсу.

Програма інклюзивності для співробітників

Інклюзивність — це те, що починається з команди, а через команду каскадується на соціум.

До прикладу, топменеджмент Kormotech на 30% складається з жінок, middle-менеджмент — на 33%. І кожній п’ятій людині у компанії понад 50 років. Саме у такому складі Kormotech досягає бізнес-цілей, лідирує на українському ринку і просувається на глобальному. До речі, у складі незалежної ради директорів сімейного бізнесу Kormotech та Enzym Group з восьми директорів чотири жінки. Це представниці від родин співвласників, а також професіоналки з маркетингу, комунікацій та управління талантами.

Звичайно ж, у Kormotech всіляко працюють над доступністю свого простору. До прикладу, Kormotech — перша в Україні компанія, яка створила pet friendly офіси. Цій ініціативі вже понад 10 років.

Щороку від 2013-го у червні компанія приєднується до всесвітньої акції "Візьми собаку на роботу". Так Kormotech закликає людей провести робочий день із домашнім улюбленцем. Офіси компанії пристосовані до цього: розроблена інструкція про те, як людей і приміщення підготувати до перебування тут чотирилапих. Співробітники знають, як поводитися із повагою до комфорту та особистого простору тварин, є поїлки, мисочки, мінімум ковроліну та навіть відповідні засоби гігієни і лапомийки. Ініціативу про петфрендлі-офіси Kormotech масштабує по всій Україні. І йдеться не лише про виробників харчування для чотирилапих — до ініціативи вже долучилося понад 200 компаній.

У Kormotech ви не зіткнетеся із гендерними стереотипами. Ні під час приймання на роботу, ні безпосередньо на роботі. Працівниці компанії не бояться робити кар’єру. І не бояться зробити у ній паузу через вагітність та материнство. Kormotech виплачує одноразову виплату перед виходом майбутньої мами у декрет. А якщо співробітниця хоче повернутися на роботу до завершення декретної відпустки, щомісяця компанія додатково виплачує їй відчутну допомогу на послуги няні до завершення декрету. Зазвичай співробітниці повертаються дуже швидко.

Ще шість років тому компанія почала програму перенавчання жінок на так звані чоловічі професії. Результати показують, що всі стереотипи, пов’язані з цим умовним розподілом, — це дійсно стереотипи, адже за правильного підходу до навчання, переобладнання робочого простору та перегляду бізнес-процесів жінки демонструють проривні результати на до цього умовно чоловічих ділянках.

Компанія продовжує оптимізовувати робочі місця. Так, нещодавно придбали 10 електровозиків, які дають змогу пересувати піддони територією складу без людської сили. А директорка з логістики Kormotech зараз працює над популяризацією професії жінок-водійок фур. Бо проблема із чоловіками-водіями теж актуалізувалася від початку війни та мобілізації.

Меморандум про підтримку ветеранів та ветеранок війни

54 працівники компанії служать у лавах ЗСУ. Kormotech готується до того, що після повернення із війська співробітникам потрібно буде допомагати адаптуватися до нових реалій. Шість колег уже повернулися з фронту. У компанії працюють як із ветеранами (до їхніх послуг внутрішні психологи), так і з командою, зокрема, впроваджуючи перевірені дієві практики, наприклад, від всеукраїнської програми ментального здоров’я "Як ти?".

А ще Kormotech багато співпрацює із Центром реабілітації Superhumans. У січні компанія приєдналася до меморандуму про співпрацю між Львівською міською радою, благодійним фондом UNBROKEN Ukraine та бізнес-спільнотою Львова щодо підтримки ветеранів та ветеранок війни.

Ініціатива складається з проєктів, які створять екосистему, що сприятиме успішному й повноцінному поверненню героїв та геройок до цивільного життя, допоможе їм професійно та соціально інтегруватися у суспільство або створити новий бізнес.

Меморандум відкритий, тож усі бізнеси можуть долучитися до проєкту допомоги.

"Я не погоджуюсь". Свобода ділитись ідеями, думками та планами. Не боятись сказати керівнику "я не погоджуюсь"

Найважчий, але й найбільш вдячний рівень інклюзивності — це коли людина у команді і в компанії загалом відчуває себе настільки безпечно, що впевнено каже "ні", якщо не згодна із рішенням, колезі, своєму безпосередньому керівнику, топменеджеру, СЕО чи власнику. Челенджити одне одного і в цьому челенджі знаходити проривні рішення — ось що це приносить бізнесу.

Мультинаціональність

Kormotech має амбіцію будувати глобальну компанію. І для цього всередині компанії уже зараз змінюється майндсет на глобальний. Бо спочатку здавалося, що варто лише підтягнути рівень англійської, почати більше часу проводити на закордонних ринках і масштабуватися. Більше нічого не потрібно. Але це не так.

У травні 2024 року команда Kormotech побувала на InterZoo у Німеччині — найбільшій petcare-виставці у світі. Команда вже не раз брала участь у закордонних виставках. Але цьогоріч вперше відчула, що означає бути глобальною. Основною мовою спілкування на стенді була англійська.

За останні пів року команда Kormotech поповнилася локальними менеджерами на європейських ринках, топменеджерами з відомих світових petcare- та FMCG-компаній, які приносять нові процеси, стилі мислення та ухвалення рішень. Сьогодні кормотехівські та партнерські команди працюють у Литві, Польщі, Румунії, США, Великій Британії, Україні. І якщо раніше здавалося, що локальні команди — це виключно про знання ринків і місцевої специфіки, то на виставці стало очевидно, що вони і є джерелом того нового майндсету, який компанія хотіла сформувати.

І це про інклюзивність бізнесу Kormotech, який став відкритим до різноманіття людей, думок і досвідів.