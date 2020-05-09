Кредит на зарплату в кризис: как бизнес отреагировал на инициативу Зеленского

Кабинет Министров и Национальный банк Украины должны представить программу кредитования для представителей малого и среднего бизнеса. Предпринимателям предложено оформлять кредиты по низкой ставке для выплат заработных плат сотрудникам, если компания из-за введенных ограничений не может полноценно работать и выплачивать деньги персоналу.

"Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая — это ипотека для населения со ставкой около 10%. Вторая — это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим сотрудникам", — заявил в конце апреля Владимир Зеленский.

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Позже президент сделал еще одно заявление, в котором сообщил, что кредиты малому и среднему бизнесу будут составлять 3-5%: разницу между процентной ставкой банка и ставкой полученного льготного кредита будет оплачивать государство, на что будет потрачено до 30 млрд гривен.

"Это программа кредитов для малого с среднего бизнеса под 3—5%. Понимаем, что есть предприниматели, которые не работали во время карантина, поэтому, не смогут показать банку доход. Несмотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство. Всего на эту программу запланировано до 30 млрд грн", — сообщил президент.

По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последние 15 лет. Сегодня, бизнес всячески пытается сохранить рабочие места, но в условиях карантина большинству приходится отправлять персонал в отпуск без сохранения заработной платы.

Delo.ua опросило представителей МСБ, чтобы понять нужна ли им эта программа, выгодно ли брать кредит для выплат зарплат сотрудникам, а также узнать мнение бизнеса, будут ли они пользоваться предложенной инициативой.

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Ресторанный бизнес является сегодня одной из самых пострадавших отраслей. Неоднократно рестораторы обращались к правительству, чтобы им при определенных условиях разрешили работать. Был создан Всеукраинский антикризисный центр для рестораторов, с помощью которого бизнес доносит свои потери из-за карантина. По подсчетам ресторатора Саввы Либкина, ресторанная отрасль насчитывает около 1,5 млн сотрудников с учетом смежных сфер, которые сейчас в большинстве остались без работы.

На вопрос, будут ли рестораторы пользоваться государственной программой по кредитам для выплат зарплат, владелец ресторанной сети Tarantino family ответил корреспонденту Delo.ua коротко: "Пусть лучше медикам защитные костюмы купят".

"Для большей части малого и среднего бизнеса сегодняшняя ситуация с карантином — это колоссальный удар, от которого оправятся далеко не все. Нашему бизнесу, а именно бару "Лысая Гора", такой кредит может быть интересен и актуален. Кредит на зарплату — вполне нормальная идея, учитывая, что остатки оборотных средств баров, ресторанов и других SMB-компаний сейчас собственники будут вынуждены направить на возобновление работы — закупки продуктов и расчета с поставщиками. Кредитоваться за счет последних в ближайшее время будет крайне сложно, так как у них также нет свободных средств. Усугубляется ситуация тем, что ресторанная сфера будет восстанавливаться медленно — клиенты будут возвращаться постепенно. На этом фоне платить зарплаты сотрудникам первые 2-3 месяца будет крайне сложно. Другой вопрос в том, насколько доступными будут такие кредиты. Как они будут оформляться и насколько легко будет их получить. Компенсация выплат заработных плат — довольно узкое назначение, и не все представители малого бизнеса смогут оформить их именно под него", — отметила совладелица бара "Лысая Гора" и ресторана альтернативной кухни "Лягушка по-киевски" Надежда Омельченко.

Своим мнением по поводу инициативы государства также поделились представители и других сфер бизнеса. "По поводу заниженной кредитной ставки на зарплату считаю нонсенсом. Если не можешь заплатить зарплату, значит отпускай работника", — заявил дистрибьютор мебели ФЛП Александр Шишка.

"Кредиты — это всегда кредиты. Лучше не брать в долг, если не знаешь, как будешь отдавать. А сейчас очень немногие успели перестроить бизнес-модель с горизонтом планирования хотя бы на два года, а это значит, никаких кредитов. Лучше я буду договариваться про гонорары с людьми. Как бы это не было сложно. Как итог — решение для нас не интересное, ровным счетом ничего не решает с нашим бизнесом", — ответил на инициативу Зеленского основатель, инвестор Культурного Хаба, член правления ОО I Cultural Business Hub, лицензиат, куратор TEDx в Днепре Дем'ян Дьяков-Ом.

"Для большого бизнеса, я думаю, эта инициатива имеет место быть. Откровенно говоря, у них просто нет другого выбора. Когда штат 100+ сотрудников, то увольнять их категорически нельзя, так как запустить бизнес быстро будет очень сложно. Если говорить о малом бизнесе, то это не особенно выгодно. В случае с карантином у нас, который затягивается на 1,5-2,5 месяца, то выгоднее выплачивать зарплату из своей "подушки безопасности". Зарплатный фонд на 10 человек может быть в среднем около 150 тысяч гривен. То есть нужно будет выплатить за три месяца около 450 тысяч гривен. Учитывая тот факт, что выходить из кризиса будет сложно, даже такая сумма может быть очень нужной для бизнеса. Лично я не воспользуюсь этой инициативой, но для большого бизнеса это может быть отличным вариантом", — рассказала основатель и главный исполнительный директор Контент-агентства T-REX Екатерина Дунаева.

"Кредитование в сегменте малого и среднего бизнеса по льготным процентам имеет положительный эффект. Бизнес нуждался в этом уже давно, а во время кризиса это будет иметь особенно положительное значение. Противоречивым является тезис о кредитовании для выплаты заработной платы. Это выглядит как очень непонятная акция и кроме этого под процент. Эту проблему следует решать дотациями, которые реально могут улучшить ситуацию, а предпринимателям нужны кредиты для пополнения оборотных средств и реализацию инвестиционных и инновационных проектов. Дополнительно нет ответа на вопрос, какие сектора планирует поддерживать власть и по каким критериям. Льготное кредитование — это эффективный механизм формирования предпринимательской экосистемы. При ограниченном бюджете, нужно дать ответ на вопрос: "Мы поддерживаем слабых или сильных?". Кредитуя заработную плату можно снять социальное напряжение на 1-2 месяца, однако никоим образом не сформировать предпосылки для восстановления малого и среднего бизнеса, а тем более его развитие. Поэтому мне кажется, программа кредитования заработной платы ожидаемого улучшения бизнеса не создаст, а вот разработка системной программы кредитования МСБ с льготной процентной ставкой — это то, чего на самом деле ожидает бизнес", — добавила предприниматель, консультант по вопросам организационного развития и HR Фищук Ирина.

В свою очередь глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь отметил, что государству нужно прекратить анонсировать программы, а выработать стратегию, которой в Украине нет.

"Я не уверен, что это будет работать. Возможно, кто-то воспользуется этой возможностью, но покупательская способность украинцев падает, и под что брать эти деньги, как их потом выплачивать — это первое, что придет на ум каждому предпринимателю. Чтобы было, что отдавать по этим кредитам, нужно производить. Наверное, государству пора прекратить анонсировать программы, а сделать одно, затем посмотреть на результаты, анализировать и потом уже предлагать другое и внедрять. Я считаю, что деньги нужно выдавать под целевые проекты или беспроцентный кредит на восстановление промышленности, как это происходит в других странах. Украине нужна стратегия, а ее, к сожалению, нет. Нужно посчитать рынки, понять, что мы можем производить и выделить на это деньги. Карантин закончится, но после него с каким продуктом мы сможем выйти на другие рынки и чем будем конкурировать?" — заявил глава Ассоциации МСБ Руслан Соболь.

Так бизнес высказался о новых инициативах правительства. При этом предприниматели все также ожидают со стороны государства ослабления карантинных мер и разрешения запустить работу предприятий с соблюдением санитарных норм и рекомендаций Министерства здравоохранения.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua