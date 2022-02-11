Критика в адрес легального рынка азартных игр: источники и причины

В офлайн- и онлайн-изданиях можно найти массу претензий и в адрес национального регулятора (КРАИЛ), и кучу "сожалений" о том, что, мол, гемблинг приносит мало денег в госбюджет (с акцентом на то, что до сих пор не принят базовый для отрасли налоговый законопроект). Но практически нет материалов о том, каким рискам подвергаются игроки при посещении заведений нелегалов.

С момента вступления в силу Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" № 768-IX, который вернул гемблинг в легальное правовое поле, в СМИ не утихает критика этого процесса. При этом национальные медиа работают, мягко говоря, весьма странно: атакуют белый, легальный рынок азартных игр и полностью игнорируют деятельность нелегалов, а порой и встают на их защиту!

В офлайн- и онлайн-изданиях можно найти массу претензий и в адрес национального регулятора (КРАИЛ) и кучу "сожалений" о том, что, мол, гемблинг приносит мало денег в госбюджет (с акцентом на то, что до сих пор не принят базовый для отрасли налоговый законопроект). Но практически нет материалов о том, каким рискам подвергаются игроки при посещении заведений нелегалов, и о полностью "черной" работе таких заведений, от которой нет, не было и никогда не будет вообще никаких налоговых поступлений в госбюджет и региональные бюджеты. Почему так происходит и с чем это связано? Попробуем разобраться.

Можно полностью запретить азартные игры – и получить мощную "игорную" мафию. Можно делать вид, что их нет как отдельного бизнеса, – и получить весь спектр разрушающих общество явлений. А можно ввести гемблинг в четкие рамки – и войти в число цивилизованных стран.

Украина уже полтора года пытается осуществить вход в число цивилизованных стран, но "игорная" мафия, сформировавшаяся в период запрета легальных азартных игр с 2009 по 2020 год, активно этому противодействует. В том числе и с помощью отечественных медиаресурсов.

Напомню, что на протяжении более чем одиннадцати лет подпольного существования рынка азартных игра СМИ практически не писали о той массе проблем, которую создавали нелегалы. Невозможно найти новостей или обзоров, посвященных проблеме роста игровой зависимости (лудомании) у постоянных посетителей игорных заведений. Сложно было не заметить монополию лотерей и расцвет нелегальных игровых залов по всей стране до реформы 2020 года, но… у украинских медиа это получалось!

Кстати, самую большую зависимость из-за высокой доступности к игре обеспечивают именно лотереи… Но на это внимания никто не обращал. Хуже того, в СМИ того времени (2009-2020 годы) практически не встречаются материалы о вовлечении детей и подростков в азартные игры на деньги. Теперь же, когда введен законодательный запрет на посещение игорных заведений лицами моложе 21 года и для легальных операторов рынка, которые решат нарушить этот запрет, подобный фокус может стоить лицензии на деятельность… такие материалы "внезапно" появились!

Да, в этом году будет введена в действие Государственная система онлайн-мониторинга, контролирующая рынок азартных игр в режиме реального времени, что позволит КРАИЛ отслеживать действия операторов, чего вообще никогда в истории украинского гемблинга не было! Но о преимуществах такой системы в борьбе и с лудоманией, и с предупреждением вовлечения подростков в игровой процесс также сложно найти статьи и новости на медиаресурсах.

При этом в обществе не утихают дискуссии о том, насколько вообще этично зарабатывать на увлечениях, а азартные игры, без сомнения, относятся к числу таковых. Отсюда и голоса, призывающие вообще запретить азартные игры в Украине. Есть и обратная, "либертарианская" точка зрения о том, что ограничивать гемблинговый бизнес нельзя, так как любая государственная регуляция есть зло. Но если мы посмотрим на международную практику, то увидим, что большинство развитых и успешных стран предпочитают не бросаться в крайности, а выбирают срединный путь – "азартный" бизнес там разрешен, но под жестким государственным и общественным контролем. При этом под систему государственного регулирования попадают как сами игорные заведения, так и бизнесы, которые их обслуживают, те же банки, например, платежные сервисы, интернет-провайдеры и т.д.

Но вот незадача, отечественные СМИ предпочитают становиться на сторону "запретителей" и не замечать ни практик цивилизованных стран, ни позитивных примеров современной истории становления украинского рынка гемблинга. То есть простейший анализ, исходящий из принципа "Cui prodest? Cui bono?" (Кто за этим стоит? Кому выгодно?), показывает, что "запретительная" позиция работает в пользу "игорной" мафии, так как мешает становлению легального рынка гемблинга.

Следовательно, читая любой материал об игорном рынке, стоит очень критично подходить к анализу той информации, которая сейчас распространяется о сфере азартных игр в медиа, а также понимать, что фейки и провокации в адрес легальных организаторов гемблинга выгодны прежде всего нелегалам, заинтересованным в "откате" реформы и рынка в "серую зону" и возвращении Украины в число нецивилизованных стран.