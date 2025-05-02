Логістика — це не просто перевезення, а стратегічний інструмент розвитку бізнесу, — Геннадій Сорочинський, СЕО UNI- LAMAN GROUP

В інтерв’ю "ТОП-100" Геннадій Сорочинський, СЕО UNI-LAMAN GROUP, розповів про виклики, з якими стикається логістична галузь, досвід роботи в Україні та за кордоном, а також про те, чому сьогодні логістика — ключовий елемент економіки.

Геннадію, вітаємо вас із потраплянням до рейтингу "ТОП-50 CEO України". Розкажіть, з чого починалася історія UNI-LAMAN GROUP?

— Дякую! UNI-LAMAN GROUP — це міжнародна логістична група компаній, яка працює з 2001 року. Ми починали як локальний український оператор, але поступово розширили географію, і тепер наша компанія представлена у дев’ятьох країнах. Сьогодні ми забезпечуємо повний спектр логістичних послуг — від перевезень і митного оформлення до страхування вантажів та управління складськими запасами. Наші сервіси допомагають бізнесу мінімізувати витрати та ефективно керувати постачаннями.

Логістика під час війни: нові виклики та можливості

Як війна вплинула на логістичний ринок України?

— Логістика стала однією з найбільш постраждалих галузей. Закриття портів, руйнування інфраструктури, блокування міжнародних маршрутів — усе це кардинально змінило правила гри. На початку війни тисячі контейнерів з українськими вантажами застрягли у міжнародних портах. Компанії зазнавали величезних втрат через невизначеність. Але ми не чекали, коли ситуація стабілізується, а діяли.

Ми швидко адаптували нашу логістику, вибудували нові маршрути через Польщу, Румунію та навіть країни Балтії. Крім того, запустили власний контейнерний потяг з Китаю до України в обхід Росії, що дозволило скоротити ризики та терміни доставлення.

Розкажіть більше про цей контейнерний потяг. Чому це важливо?

— Ми розуміли, що Україні необхідна стабільна альтернатива традиційним маршрутам через Росію, тому розробили маршрут через Казахстан, Азербайджан, Грузію та Румунію з морським сполученням через Чорне море. Цей маршрут зменшив час доставлення до 20-25 днів замість 70-90 днів морем.

Крім того, цей проєкт дав змогу не тільки забезпечити безперебійні постачання, а й посилити економічну незалежність України. Ми інвестуємо у розвиток цього напряму, адже це не просто бізнес-рішення, а стратегічна необхідність.

Досвід роботи в Україні та за кордоном: ключові висновки

UNI-LAMAN GROUP працює не лише в Україні, а й за її межами. Як ви оцінюєте міжнародний ринок?

— Українському бізнесу зараз доводиться бути гнучким, адже логістика змінилася не тільки в Україні, а й у всьому світі. Наприклад, у країнах Європи, Туреччині, ОАЕ і особливо Китаї ми бачимо зовсім інший рівень автоматизації та швидкості логістичних процесів. Ці знання допомагають нам створювати конкурентні умови й для українського ринку.

Що важливо зрозуміти: логістика — це не просто транспортування вантажів, а аналітика, цифровізація та стратегічне планування. Хто це усвідомлює, той і виграє.

Що українському бізнесу потрібно для того, щоб стати конкурентоспроможним на міжнародному рівні? Потрібно не просто виживати, а планувати майбутнє. Головні аспекти: інвестування у технології, стандартизація процесів і стратегічне партнерство. Ми вже бачимо, як великі міжнародні компанії вибудовують мережі складів, розвивають інтелектуальну логістику, — Україна має інтегруватися у ці процеси.

Майбутнє логістики: тренди та перспективи

Які тенденції у світовій логістиці зараз є найважливішими?

— По-перше, це автоматизація. Більшість логістичних компаній у Європі вже використовують роботизовані склади, штучний інтелект для аналізу маршрутів, цифрове управління ланцюгами постачання. По-друге, це інтеграція послуг. Сьогодні клієнти очікують не просто перевезення, а повний сервіс: логістика + фінанси + страхування + митне оформлення. Ми в UNI-LAMAN GROUP вже давно працюємо за цими напрямами. По-третє, це екологічність. Європа переходить на екологічний транспорт, і нам потрібно дотримуватися цих тенденцій. Уже зараз ми шукаємо можливості для розвитку "зелених" логістичних рішень.

Які плани у UNI-LAMAN GROUP на найближчі роки?

— Ми розширюємо нашу міжнародну присутність, інвестуємо у складську логістику, працюємо над цифровізацією всіх процесів. Уже зараз реалізуємо проєкти, які дозволять Україні бути нарівні з європейськими гравцями логістичного ринку.

Що для вас означає потрапляння до топ-50 найкращих керівників України?

— Це велика честь і водночас величезна відповідальність. Але насправді це не лише моя особиста перемога, це визнання роботи всієї команди UNI-LAMAN GROUP. Без професіоналізму та відданості наших людей ми б не змогли досягти такого рівня. Тому рейтинг — це спільне досягнення всієї компанії.

Коли ти працюєш у галузі логістики, то знаєш, що за кожним перевезенням стоять реальні люди, їхні бізнеси, їхні ризики. Тому наша місія не просто доставляти вантажі, а створювати стабільні рішення для економіки України.