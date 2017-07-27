Лоукост-программа МАУ не связана с приходом Ryanair и будет развиваться дальше — Мирошников

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян вчера обнародовал иски "Международных авиалиний Украины" (МАУ) к Ryanair, аэропорту "Львов", Мининфраструктуры. Затем стало известно, что МАУ подает заявление в прокуратуру на действия лично Владимира Омеляна и гендиректора львовского аэропорта Татьяны Романовской. Delo.UA разбиралось в причинах подобного поведения крупнейшего игрока украинского авиарынка, но от МАУ комментарий получит не удалось.

Президент МАУ Юрий Мирошников выступил на пресс-конференции по поводу исков сегодня, 27 июля. Delo.UA публикует позицию компании о причинах исков и влияния их на рынок.

Лоукос-программа МАУ не связана с приходом Ryanair и сворачиваться не будет

По словам Юрия Мирошникова, МАУ понимает и разделяет стремление украинцев получать более доступные условия авиационных перевозок. И программа лоукост-тарифов начиналась задолго до прихода ирландцев — с отказа от бортового питания, внедрения смарт-тарифов (скидок при долгосрочном бронировании), тарифов без багажа и собственно лоукост-тарифов в июне 2017 года.

"Этот процесс имеет связь только с популярность лоукост-модели в мире", — подчеркнул Мирошников.

Какое влияние Ryanair уже оказала на рынок и ждет ли МАУ ирландцев

В одном из исков к министерству МАУ указывает, что потенциальный заход Ryanair на три маршрута из "Борисполя" привел к убыткам МАУ в 20 млн грн. Но ни Мирошников, ни управляющий партнер юридической компании ECOVIS Bondar & Bondar Олег Бондарь, представляющий интересы МАУ, не предоставили расчеты убытков.

По словам Мирошникова, в ожидании дешевых билетов Ryanair возник эффект отложенного спроса, когда люди перестали покупать билеты МАУ.

Однако у МАУ нет ощущения, что Ryanair окончательно отказался заходить в Украину.

"У меня есть ощущение, базирующееся на изучении опыта авиакомпании Ryanair и ее работе во многих других аэропортах, это именно ее метод захода на рынок любой страны. Скандалы, которые привлекают внимание, давление, которое позволяет достичь ей своих условий, и затем — работа, — считает Мирошников. — Я уверен, что мы имем продолжающихся процесс захода Ryanair в Украину. Если у них есть хоть малейшее желание зайти в Украину, они зайдут".

Вместе с тем, президент МАУ надеется, что Ryanair не получит условий, которые зафиксированы в меморандуме, подписанном с министром Владимиром Омеляном.

"Надеюсь, что компания удовлетворится нормальными условиями украинских аэропортов. Есть много альтернативных решений для перевозчика лоукост-модели. Они выбрали два лучших аэропорта в Украине. И они хотят получить условия, какие могли бы получить на заброшенной базе военно-воздушных сил, где они могли бы генерировать трафик и создавать рабочие места. Но они выбрали другой путь. Хотя альтернативу для них существует — аэропорт "Гостомель", — напомнил Мирошников.

На чем базируется иск МАУ

Несмотря на то, что МАУ обвиняет аэропорт "Львов" и министерство в создании дискриминирующих условий для всех компаний, кроме Ryanair, МАУ подала иски в хозяйственные суды, а не в Антимонопольный комитет.

По словам Бондаря, это дело о дискриминации и любой субъект, который считает, что его право нарушено имеет право пойти в суд.

В качестве примера дискриминации со стороны аэропорта "Львов" Мирошников назвал условиями обслуживания, которые предлагаются новым авиакомпаниям — 50% скидка "новым авиакомпаниям", в отличии от скидок за "новый аэропорт" или "новое направление", которые зафиксированы в приказе Мининфраструктуры и публичной оферте "Борисполя".

"Аэропорт "Львов" внедрил в своем положении о предоставлении скидок особый режим для новых авиакомпаний. Скидка не для маршрута, а для перевозчика — 50% на пять лет", — сетует Мирошников.

Несмотря на то, что в своих исках МАУ требует раскрыть договора Ryanair с аэропортом "Львов", представители компании отказались назвать скидки, которые МАУ получает от аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Есть ли возможность удешевить внутренние перевозки авиаперевозки

По словам Мирошникова, экономически необоснованно создание внутреннего лоукостера в Украине, как того хочет Мининфраструктуры.

"Это реально, если таких (дешевых — ред.) билетов будет 3-10% на самолет, вместимостью 150-180 кресел. Первые пассажиры купят билет по цене плацкарта, а последние — за $200", — уверяет президент МАУ.

Он считает, что сравнивать цены на железнодорожные билеты и тарифов внутренних авиаперевозок в Украине — некорректно.

"В Европе железнодорожные билеты дороже авиа, а у нас — наоборот. Не потому, что авиационные билеты дорогие, а потому что железная дорога слишком дешевая", — отметил Мирошников.

По его мнению, этот фактор сдерживает массовый пассажиропоток на внутренних рейсах.

По этим же причинам, МАУ развивает внутренние перевозки в контексте своей модели сетевых перевозок.

"На рейсах МАУ, которые стыкуются в Борисполе с международной сетью МАУ, внутренний поток составляет 30%, а 70% — международный пассажиропоток. Это сочетание делает экономически приемлемыми внутренние рейсы, которые подпитывают международную сеть", — объяснил Мирошников.