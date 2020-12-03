МАУ возобновляет авиарейс Киев-Женева

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) объявила о возобновлении авиарейса из Киева в швейцарский город Женева.

Об этом сообщает пресс-служба украинского авиаперевозчика в Facebook.

"У нас отличная новость — с 19 декабря мы снова возобновляем полеты в Швейцарию", — говорится в сообщении.

В частности, рейсы Киев — Женева и Женева — Киев запланированы по понедельникам, пятницам и субботам.

Стоимость билетов стартует от 4 200 грн и приобрести их уже можно на сайте авиакомпании.

"Не забудьте ознакомиться с правилами прибытия страны назначения перед путешествием", — предупредили в МАУ.

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Ранее сообщалось, что украинская лоукост-авиакомпания SkyUp открывает рейс Киев — Берлин с 29 марта 2021 года.

Перед этим стало известно, что с 1 декабря возобновляется регулярное авиасообщение между Украиной и Черногорией по направлению Киев — Подгорица.