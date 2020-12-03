МАУ возобновляет авиарейс Киев-Женева

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) объявила о возобновлении авиарейса из Киева в швейцарский город Женева.
Об этом сообщает пресс-служба украинского авиаперевозчика в Facebook.
"У нас отличная новость — с 19 декабря мы снова возобновляем полеты в Швейцарию", — говорится в сообщении.
В частности, рейсы Киев — Женева и Женева — Киев запланированы по понедельникам, пятницам и субботам.
Стоимость билетов стартует от 4 200 грн и приобрести их уже можно на сайте авиакомпании.
"Не забудьте ознакомиться с правилами прибытия страны назначения перед путешествием", — предупредили в МАУ.
Ранее сообщалось, что украинская лоукост-авиакомпания SkyUp открывает рейс Киев — Берлин с 29 марта 2021 года.
Перед этим стало известно, что с 1 декабря возобновляется регулярное авиасообщение между Украиной и Черногорией по направлению Киев — Подгорица.