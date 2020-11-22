Украина возобновляет авиарейсы в Черногорию

С 1 декабря возобновляется регулярное авиасообщение между Украиной и Черногорией по направлению Киев — Подгорица.

Как сообщает "Соцпортал", информация получила официальное подтверждение во время встречи временной поверенной Украины в Черногории Натальи Фиалко и консула Украины в Черногории Михаила Шматова с исполнительным директором аэропортов Черногории Данилой Орландичем.

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По мнению украинских дипломатов, наличие прямых рейсов будет способствовать развитию Черногории как зимней туристической дестинации, а также облегчит развитие культурного и экономического сотрудничества между странами.

Перед этим сообщалось, что украинский авиаперевозчик Windrose анонсировал рейсы из Киева в Подгорицу. Летать в столицу Черногории украинцы смогут с 1 декабря.

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Позднее говорилось, что авиакомпания Windrose с 24 октября открывает прямые рейсы из Киева в Любляну (Словения).

Напомним, 4 октября авиакомпания Windrose начала выполнение регулярных авиарейсов в Хорватию по направлению Киев — Загреб — Киев.

Перед этим сообщалось, что "Роза ветров" открыла продажу авиабилетов по четырем новым направлениям регулярных полетов на период летней навигации.