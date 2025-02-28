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McDonald's: історія легендарної франшизи швидкого харчування
Важко знайти більш відомий ресторан швидкого харчування в світі, ніж McDonald's. Історія цієї франшизи бере початок у 1940 році, коли брати Річард і Моріс МакДональди відкрили невеликий ресторан у місті Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія. Їх інноваційна система швидкого обслуговування клієнтів стала основою для майбутньої франшизи.
- Скільки коштує франшиза McDonald's?
- Що потрібно, щоб відкрити McDonald's?
- Як працює McDonald's в Україні
- Підтримка франчайзі
У 1954 році Рей Крок, підприємець, зацікавився бізнес-моделлю братів МакДональд і уклав з ними угоду про франчайзинг. Через рік він відкрив перший ресторан Макдональдс за цією моделлю в Де-Плейнз, штат Іллінойс. Так світ отримав один з найпопулярніших ресторанів швидкого харчування в світі та в Україні:
- Власник в Україні: компанія «МакДональдз Юкрейн Лтд», яка повністю належить McDonald's Corporation (США).
- Штаб-квартира: Чикаго, штат Іллінойс, США.
- Кількість закладів у світі: понад 40 000 ресторанів у більш ніж 100 країнах.
- Кількість закладів в Україні: близько 120 ресторанів у 2024 році.
- Рік заснування: 1940 (Сан-Бернардіно, Каліфорнія, США).
- Рік запуску франчайзингу: 1955 (Де-Плейнз, Іллінойс, США).
Основна бізнес-модель тут діє за принципом передача франшизи великим інвесторам, контроль якості та підтримка бренду.
Скільки коштує франшиза McDonald's?
Для відкриття франшизи потрібен капітал від $500 000 до $1 000 000, який покриває початкові витрати та резерви. Здебільшого це залежить від розташування ресторану, адже вартість землі та нерухомості у великих містах значно вища.
При цьому враховується також розмір і формат закладу, витрати на будівництво, обладнання та маркетинг, а також місцеві податки й операційні витрати.
Варто зазначити, що Макдональдз має унікальну модель франчайзингу. Компанія рідко продає франшизи окремим підприємцям. Натомість вона співпрацює з великими партнерами, які мають значні фінансові ресурси.
Що потрібно, щоб відкрити McDonald's?
Така інвестиція, як відкриття Макдональдс потребує значних коштів, але обіцяє стабільний прибуток завдяки впізнаваності бренду.
- Паушальний внесок: близько $45 000.
- Загальний обсяг інвестицій: від $1 200 000 до $2 300 000, залежно від розташування та розмірів ресторану.
- Роялті: 4% від валового прибутку.
Витрати включають будівництво, обладнання, маркетинг і навчання персоналу.
Як працює McDonald's в Україні
Мережа ресторанів працює через дочірню компанію «МакДональдз Юкрейн Лтд», яка повністю належить американській корпорації McDonald's Corporation. Незважаючи на те, що ресторани в Україні діють як частина глобальної мережі, керівництво та операційна діяльність здійснюються місцевим офісом.
McDonald's в Україні є одним із найуспішніших гравців на ринку швидкого харчування: щорічні доходи мережі обчислюються сотнями мільйонів гривень. Так, за даними Forbes McDonald's посідав 76 місце у рейтингу 100 найбільших приватних компаній України за 2021 рік, а виторг компанії становив 12,9 млрд грн за 2023 рік.
Основними джерелами прибутку є реалізація страв, напоїв, а також продаж додаткових послуг, таких як доставка. Наприклад, у 2023 році компанія повідомила про зростання обороту на 20%, що свідчить про стійке зростання попиту.
Підтримка франчайзі
McDonald's надає своїм франчайзі повну підтримку, включаючи навчання, маркетингову підтримку та консалтинг. Основна мета — забезпечити дотримання високих стандартів якості та обслуговування, які зробили бренд світовим лідером у сфері швидкого харчування.
McDonald's фактично став символом сучасної культури, який щодня обслуговує мільйони клієнтів у всьому світі. Завдяки своїй ефективній бізнес-моделі, франчайзинг Макдональдз залишається однією з найпривабливіших інвестицій у сфері ресторанного бізнесу.