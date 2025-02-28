McDonald's: історія легендарної франшизи швидкого харчування

Важко знайти більш відомий ресторан швидкого харчування в світі, ніж McDonald's. Історія цієї франшизи бере початок у 1940 році, коли брати Річард і Моріс МакДональди відкрили невеликий ресторан у місті Сан-Бернардіно, штат Каліфорнія. Їх інноваційна система швидкого обслуговування клієнтів стала основою для майбутньої франшизи.

У 1954 році Рей Крок, підприємець, зацікавився бізнес-моделлю братів МакДональд і уклав з ними угоду про франчайзинг. Через рік він відкрив перший ресторан Макдональдс за цією моделлю в Де-Плейнз, штат Іллінойс. Так світ отримав один з найпопулярніших ресторанів швидкого харчування в світі та в Україні:

Власник в Україні : компанія «МакДональдз Юкрейн Лтд», яка повністю належить McDonald's Corporation (США).

Штаб-квартира : Чикаго, штат Іллінойс, США.

Кількість закладів у світі : понад 40 000 ресторанів у більш ніж 100 країнах.

Кількість закладів в Україні : близько 120 ресторанів у 2024 році.

Рік заснування : 1940 (Сан-Бернардіно, Каліфорнія, США).

Рік запуску франчайзингу : 1955 (Де-Плейнз, Іллінойс, США).

Основна бізнес-модель тут діє за принципом передача франшизи великим інвесторам, контроль якості та підтримка бренду.

Скільки коштує франшиза McDonald's?

Для відкриття франшизи потрібен капітал від $500 000 до $1 000 000, який покриває початкові витрати та резерви. Здебільшого це залежить від розташування ресторану, адже вартість землі та нерухомості у великих містах значно вища.

При цьому враховується також розмір і формат закладу, витрати на будівництво, обладнання та маркетинг, а також місцеві податки й операційні витрати.

Варто зазначити, що Макдональдз має унікальну модель франчайзингу. Компанія рідко продає франшизи окремим підприємцям. Натомість вона співпрацює з великими партнерами, які мають значні фінансові ресурси.

Що потрібно, щоб відкрити McDonald's?

Така інвестиція, як відкриття Макдональдс потребує значних коштів, але обіцяє стабільний прибуток завдяки впізнаваності бренду.

Паушальний внесок : близько $45 000.

Загальний обсяг інвестицій : від $1 200 000 до $2 300 000, залежно від розташування та розмірів ресторану.

Роялті : 4% від валового прибутку.

Витрати включають будівництво, обладнання, маркетинг і навчання персоналу.

Як працює McDonald's в Україні

Мережа ресторанів працює через дочірню компанію «МакДональдз Юкрейн Лтд», яка повністю належить американській корпорації McDonald's Corporation. Незважаючи на те, що ресторани в Україні діють як частина глобальної мережі, керівництво та операційна діяльність здійснюються місцевим офісом.

McDonald's в Україні є одним із найуспішніших гравців на ринку швидкого харчування: щорічні доходи мережі обчислюються сотнями мільйонів гривень. Так, за даними Forbes McDonald's посідав 76 місце у рейтингу 100 найбільших приватних компаній України за 2021 рік, а виторг компанії становив 12,9 млрд грн за 2023 рік.

Основними джерелами прибутку є реалізація страв, напоїв, а також продаж додаткових послуг, таких як доставка. Наприклад, у 2023 році компанія повідомила про зростання обороту на 20%, що свідчить про стійке зростання попиту.

Підтримка франчайзі

McDonald's надає своїм франчайзі повну підтримку, включаючи навчання, маркетингову підтримку та консалтинг. Основна мета — забезпечити дотримання високих стандартів якості та обслуговування, які зробили бренд світовим лідером у сфері швидкого харчування.

McDonald's фактично став символом сучасної культури, який щодня обслуговує мільйони клієнтів у всьому світі. Завдяки своїй ефективній бізнес-моделі, франчайзинг Макдональдз залишається однією з найпривабливіших інвестицій у сфері ресторанного бізнесу.