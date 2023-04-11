Meest China про особливості весняного періоду доставки з Китаю та свої нововведення

Для швидкої та ефективної роботи логістики з Китаю наразі сформувались дуже сприятливі умови. Це пов’язано з тим, що весна та літо вважаються менш завантаженими періодами, на відміну від осені та зими (до Китайського Нового Року), коли йдуть активно періоди розпродажів і люди активно купують товари в Китаї та оформлюють нові й нові доставки.

Такий менш завантажений період дає можливість оптимізувати логістичні маршрути і зменшити кількість днів доставки. Зараз у Meest China, яка саме займається викупом та доставкою товарів з Китаю в Україну, середня кількість днів авіа доставки посилки становить 10 днів.

Meest China збільшила кількість днів авіа відвантажень. Зараз відправка посилок літаком здійснюється щодня з понеділка по п’ятницю. А за наявності великої кількості запитів Meest China має можливість організовувати відвантаження частіше. Також Meest China зазначає, що сприятливі умови та період для логістики дозволяє бути більш лояльними до клієнтів в плані тарифів на доставку.

Зазвичай весна - це період новинок. Зараз є великі шанси натрапити на нові товари і замовити їх одним із перших. А вигідні умови доставки від Meest China дозволяють отримати свої посилки максимально швидко і без затримок.

Ще однією особливістю весняного періоду є сплеск виробничих процесів в Китаї. Для комерційних клієнтів - українських бізнесів та підприємств - зараз сприятливий час для заключення нових контрактів з китайськими підприємствами. Великі виробництва виготовляють товари під замовлення з вашим брендуванням у будь-яких обсягах і на це потрібен час.Тож ви можете зробити замовлення зараз поки виробництва не мають великої завантаженості і суттєво зекономити на термінах.

Якщо у вас є потреба у великому замовленні в Китаї та його доставці до України, Meest China займається доставкою комерційних вантажів “під ключ”, і допомагає з оформленням замовлення на виробництві, підготовкою необхідних документів для перевезення та розмитнення і вирішує всі питання.