Megogo обещает вернуть деньги своим клиентам, не посмотревшим бой Усика и Джошуа

Во время трансляции поединка между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа в сервисе Megogo произошли технические сбои, из-за чего многие пользователи не смогли посмотреть этот бой.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба медиасервиса.

По данным Megogo, большинство зрителей беспрепятственно и в лучшем качестве смогли присоединиться к просмотру боя.

"Но, к сожалению, на одном из наших дата-центров произошел сбой, из-за чего у части наших зрителей возникли сложности с присоединением к трансляции. Стабилизировать ситуацию все же удалось, и это потребовало гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Сейчас мы исследуем точные причины", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что вернут деньги всем пользователям, которые имели проблемы с просмотром.

"Сейчас наша служба поддержки работает с максимальной нагрузкой круглосуточно, поэтому обращайтесь для более оперативного ответа на support@megogo.net. Наши специалисты продолжают анализировать ситуацию, чтобы в будущем подобных моментов не случалось", — добавили в Megogo.

Напомним, боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, который сервис Мegogo эксклюзивно транслировал в Украине, не смогли посмотреть тысячи пользователей.

Так, у некоторых списывались деньги за трансляцию по нескольку раз, а также выбрасывало из аккаунтов.

Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа, который проходил в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur, начался 26 сентября в 00:00 по киевскому времени.

Украинский боксер выиграл бой по очкам единогласным решений всех судей (117-112, 116-112, 115-113). Таким образом, Усик стал стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе (свыше 90,718 кг), отобрав их у своего соперника Джошуа.