Международное авиасообщение в Украине не возобновят с 23 мая — МИУ

Международное авиасообщение в Украине, вероятнее всего, не будет восстановлено с 23 мая 2020 года.

Об этом со ссылкой на данные Министерства инфраструктуры сообщает Obozrevatel.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Для того, чтобы говорить о конкретной дате, должно быть соответствующее решение правительства. Сейчас оно только обсуждается и готовится. Поэтому пока официально подтвердить открытие международного авиасообщения с 23 мая мы не можем", — отметили в ведомстве, комментируя открытие бронирования авиабилетов некоторыми авиакомпаниями из Украины в другие страны мира.

В Мининфраструктуры также отметили, что пока не рекомендуют покупать авиабилеты до официального разрешения на открытие авиасообщения от Кабмина.

Ситуацию с продажей билетов авиакомпанией МАУ для издания пояснила директор по коммуникациям компании Евгения Сацкая.

"Мы продажу авиабилетов не закрывали. У нас на срок после окончания карантина никаких юридических оснований, чтобы не продавать билеты, нет. Поэтому продажа не останавливалась ни на минуту, просто билеты продаются на дату после официального окончания карантина сейчас. Если Кабмин примет решение о продлении карантина, МАУ отодвинет срок продажи билетов на указанную дату", — отметила она.

Что касается возврата денег за приобретенные билеты, в случае продолжения ограничений, по словам Сацкой, в авиакомпании такой опции нет. Однако есть возможность бесплатно перенести дату вылета на более поздний срок или оформить промокод и получить дополнительно 25% скидку к этому билету.

Читайте также: Czech Airlines возобновляет авиарейсы в Киев и Одессу

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что внутреннее авиасообщение в Украине может возобновиться уже летом, а регулярные полеты за границу могут начаться с сентября, но при условии, что в мире не случится новой волны коронавируса.

В то же время Еврокомиссия рекомендовала государствам, входящим в Шенгенскую зону, поддерживать закрытыми внутренние границы минимум до 15 июня из-за пандемии коронавируса.

Как сообщалось, авиакомпании Wizz Аir, Lufthansa и Ryanair намерены возобновить рейсы из Украины с конца мая — начала июня 2020 года.