Кабмин хочет взыскивать налоговые долги без суда и условий: что думает бизнес и юристы

Кабинет министров Украины передал в Верховную Раду согласованный проект изменений в Налоговый кодекс и ряд других законов, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений. По плану правительства, изменения должны в 2021 году увеличить поступления в госбюджет на 2,7 млрд грн, а в местные — на 0,5 млрд грн.

При этом одно из предлагаемых Министерством финансов изменений предусматривает право налоговиков без решения суда и каких-либо других дополнительных условий взыскивать налоговый долг со счетов предпринимателей, просто сняв с них необходимую сумму.

Delo.ua рассказывает, что о такой инициативе правительства думает бизнес и юристы.

В частности, проект закона № 4101 от 15 сентября 2020 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" уже зарегистрирован в парламенте и передан на рассмотрение профильному комитету. Среди предлагаемых нововведений — установить разрешение взыскивать налоговый долг, который возник в результате неуплаты денежного обязательства или пени, определенных самостоятельно налогоплательщиком в декларации или уточняющем расчете, за счет наличных денег или со счетов в банках по решению контролирующего органа без обращения в суд.

По сути, такая норма в Налоговом кодексе есть и сейчас, но с ограничениями. В частности, пункт 95.5 статьи 95 предусматривает, что если налоговый долг возник в результате неуплаты денежных обязательств или пени, определенных налогоплательщиком в декларациях или уточняющих расчетах, взыскание денег — наличных или со счетов налогоплательщика — происходит по решению контролирующего органа без обращения в суд.

Однако — при условии, что налоговый долг превышает 5 млн грн и не выплачивается в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем граничного срока его выплаты. А также при условии, что отсутствуют обязательства государства относительно возврата такому налогоплательщику ошибочно или чрезмерно выплаченных им денежных обязательств. Авторы изменений, поданных в Раду, предлагают эти ограничения убрать, и это поможет ускорить взыскание налогового долга и уравнять условия для разных должников.

В сравнительной таблице, поданной в парламент вместе с проектом закона, его авторы подчеркивают, что самостоятельно задекларированные налоговые обязательства считаются согласованными и не могут быть обжалованы, а налоговый долг, который возникает в результате неуплаты таких сумм, подлежит только взысканию. То есть, денежные обязательства, указанные налогоплательщиком в декларации или расчете, должны взыскиваться по решению контролирующего органа без обращения в суд. Обязательства, которые были дополнительно начислены контролирующим органом, будут, как и раньше, взыскиваться на основании решения суда, отмечают авторы.

Если подобные изменения будут приняты, это может коснуться 10 млн 222 тысячи 430 должников. По данным Государственной налоговой службы Украины, по состоянию на конец августа в Украине их именно столько.

Что об инициативе Минфина думает бизнес

Как подчеркнула в комментарии Delo.ua директор Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) Анна Деревянко, с одной стороны Минфин понять можно, поскольку они бы хотели взыскать неуплаченные налоги, сократить количество бизнеса в "тени" и обеспечить всем равные условия. С другой — государство не создает качественные и комфортные условия для того, чтобы бизнес развивался. И на сегодняшний день, когда из-за коронакризиса компаниям и так сложно держаться на плаву, ситуацию еще больше усугубляет предвыборный популизм власти.

"На сегодняшний день никто не задумывается и не утруждается тем, чтобы попробовать установить в Украине верховенство права, которое так необходимо предпринимателям. Никто не заботится о том, чтобы радикально изменить правоохранительную систему, чтобы она стала эффективней работать и защищать законные права граждан, предпринимателей и бизнеса в целом. Никто особо не реформирует государственную службу, чтобы она стала эффективным рычагом внедрения различных необходимых для государства реформ. Не говорю уже об улучшении администрирования налоговых органов и всего, что с этим связано. Список необходимых вещей, которых ожидает бизнес, можно продолжать до бесконечности. И, по большому счету, изменения, которых ждут много лет, не происходят. А когда они не происходят, плюс бизнесу закручивают гайки, настроение предпринимателей не становится лучше, а желание понять государство куда-то исчезает", — отметила Деревянко.

По словам директора EBA, если государство сделает первый шаг к формированию доверия бизнеса государству, то предприниматели будут более прозрачно уплачивать налоги. Однако сейчас, при неработающей правоохранительной и налоговой системе, это невозможно, считает она.

"Понятно, что государству хочется собрать больше денег в бюджет. Но при том, что планируется существенное повышение минимальной зарплаты, что, в том числе, предполагает налоговую нагрузку на предпринимателей, желание бизнеса прозрачно платить налоги постепенно улетучивается. Сейчас загонять бизнес в угол — не лучшее решение, в таком случае у него есть только варианты закрыться или уйти в тень", — отметила она.

Что говорит юрист о "подводных камнях"

Как отмечает член Ассоциации юристов Украины, Head of tax and corporate ASA GROUP Юлия Федосюк, Кабмин предлагает фактически предоставить право налоговому органу взыскивать долг без решения суда по самостоятельно определенными налогоплательщиком налоговым обязательствам.

По словам юриста, введение такой процедуры имеет существенные риски для бизнеса в части злоупотреблений со стороны налоговых органов. Речь идет и о несоблюдении процедуры взыскания долга (например, не отправляя налоговое требование), сроков, в течение которых может быть произведено взыскание, и о самом взыскании по этой процедуре по обязательствам, определенным налоговым органом. Потом, в случае незаконного или ошибочного решения налогового органа, возвращение таких средств будет осуществляться в судебном порядке, где налогоплательщик должен будет доказать неправомерность действий налогового органа.

"На сегодняшний день отсутствует эффективный механизм привлечения к ответственности должностных лиц налоговых органов и возмещения ущерба, причиненного неправомерным решением налогового органа. Поэтому государство должно соблюдать принцип "надлежащего управления", создав гарантии в форме ответственности (в том числе персональной) за незаконное завладение имуществом (деньгами) налогоплательщика при помощи указанного механизма. И только после этого можно рассматривать такие изменения в Налоговый кодекс Украины", — говорит Федосюк.

Ранее Кабинет министров одобрил и направил в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год. Delo.ua разбиралось в главных показателях, заложенных в нем.