Мининфраструктуры разъяснило: шесть дорог не будут делать платными для водителей

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отмечает, что шесть дорог, отобранных для строительства в рамках государственного-частного партнерства (ГЧП), не будут платными для водителей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чиновник подчеркнул, что новость о том, что Украина построит шесть платных автобанов, с указанием предельной стоимости проезда по ним, не соответствует действительности. Он отметил, что проекты ГЧП — это формат "оплаты частями" инвестору от государства, без взимания платы за проезд.

"В рамках этого проекта платы за проезд не будет. Взносы инвестора будут компенсироваться из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как availability payments или "плата за доступность", — указал Кубраков.

По его словам, для инвестора такой формат выгоден тем, что кроме выплат за проделанную работу он также получает на следующие 20-25 лет контракт на содержание обновленного участка.

Речь идет о дорогах общей протяженностью 1500 км: Харьков — Днепр — Запорожье; Борисполь — Полтава; Херсон — Николаев; Киев — Житомир — Ровно; Ягодин — Ковель — Луцк; а также Днепр — Кривой Рог — Николаев.

В отношении платных дорог Кубраков отметил, что это лишь перспектива: на этапе разработки сейчас находятся два потенциальных концессионных проекта: Стрый — Мукачево и Краковец — Броды — Ровно. Разработку технико-экономического обоснования по первой ведет турецкая компанию Onur, по второй — "Автомагистраль-Юг".

"Однако стоит заметить, что сам формат сотрудничества — государственно-частное партнерство или концессия — все еще на этапе проработок и определения. Оба ТЭО должны быть завершены до конца этого года. Разработка ТЭО является частной инициативой, после завершения исследований будет объявлен открытый конкурс, который должен определить будущего концессионера", — пояснил министр.

Глава Мининфраструктуры также подчеркнул, что предельная стоимость проезда определена исключительно для концессионных проектов, а дорог, которые будут реконструироваться в рамках ГЧП, это не касается.

"Замечу также, что определенная постановлением стоимость является предельной, то есть наивысшей, и в ее пределах будет определяться стоимость проезда по конкретному маршруту в соответствии с ТЭО", — добавил министр.

Отметим, что имеется в виду постановление Кабмина, принятое в декабре 2020 года, Оно предусматривает различную стоимость проезда по будущим платным дорогам для различных видов транспорта: она будет составлять от 80 копеек до 4,6 грн за километр.

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