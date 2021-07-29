Транспорт 1 час назад

Мининфраструктуры разъяснило: шесть дорог не будут делать платными для водителей

Платными будут лишь концессионные дороги, и на сегодня таковых планируется построить две

Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор
Фото: Укравтодор

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отмечает, что шесть дорог, отобранных для строительства в рамках государственного-частного партнерства (ГЧП), не будут платными для водителей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чиновник подчеркнул, что новость о том, что Украина построит шесть платных автобанов, с указанием предельной стоимости проезда по ним, не соответствует действительности. Он отметил, что проекты ГЧП — это формат "оплаты частями" инвестору от государства, без взимания платы за проезд.

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"В рамках этого проекта платы за проезд не будет. Взносы инвестора будут компенсироваться из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как availability payments или "плата за доступность", — указал Кубраков.

По его словам, для инвестора такой формат выгоден тем, что кроме выплат за проделанную работу он также получает на следующие 20-25 лет контракт на содержание обновленного участка.

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Речь идет о дорогах общей протяженностью 1500 км: Харьков — Днепр — Запорожье; Борисполь — Полтава; Херсон — Николаев; Киев — Житомир — Ровно; Ягодин — Ковель — Луцк; а также Днепр — Кривой Рог — Николаев.

В отношении платных дорог Кубраков отметил, что это лишь перспектива: на этапе разработки сейчас находятся два потенциальных концессионных проекта: Стрый — Мукачево и Краковец — Броды — Ровно. Разработку технико-экономического обоснования по первой ведет турецкая компанию Onur, по второй — "Автомагистраль-Юг".

"Однако стоит заметить, что сам формат сотрудничества — государственно-частное партнерство или концессия — все еще на этапе проработок и определения. Оба ТЭО должны быть завершены до конца этого года. Разработка ТЭО является частной инициативой, после завершения исследований будет объявлен открытый конкурс, который должен определить будущего концессионера", — пояснил министр.

Глава Мининфраструктуры также подчеркнул, что предельная стоимость проезда определена исключительно для концессионных проектов, а дорог, которые будут реконструироваться в рамках ГЧП, это не касается.

"Замечу также, что определенная постановлением стоимость является предельной, то есть наивысшей, и в ее пределах будет определяться стоимость проезда по конкретному маршруту в соответствии с ТЭО", — добавил министр.

Отметим, что имеется в виду постановление Кабмина, принятое в декабре 2020 года, Оно предусматривает различную стоимость проезда по будущим платным дорогам для различных видов транспорта: она будет составлять от 80 копеек до 4,6 грн за километр. 

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