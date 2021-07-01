Минюст объяснил, кто не сможет купить землю в Украине после запуска земельного рынка

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, кто не сможет купить землю сельскохозяйственного назначения после запуска земельного рынка в Украине.

Не только иностранные граждане не смогут приобрести землю, говорилось на брифинге представителей Кабмина по запуску рынка земли в Украине.

В частности, купить землю сельскохозяйственного назначения также не смогут лица, находящиеся под санкциями.

Глава Минюста рассказал, что каждого желающего приобрести участок земли будут тщательно проверять, в частности, на наличие уже приобретенных земельных участков.

"На самом деле будет проводиться достаточно большая проверка приобретателя земли. В первую очередь это будет касаться того, нет ли у него уже земли сельскохозяйственного назначения, чтобы не было превышения (лимита). При этом будет проверяться, нет ли земли у юридических лиц, где гражданин является участником", — заверил Малюська.

Он отметил, что будут проверять и деньги, за которые граждане будут покупать земельные участки.

"Это не будут деньги, которые бывший чиновник-коррупционер прятал, а сейчас достал и пошел покупать землю. Это будет невозможно, потому что происхождение денег нужно доказывать у нотариуса, который будет оформлять земельные сделки", — добавил министр.

Напомним, 1 июля 2021 года в Украине открылся рынок земли.

Напомним, мораторий на продажу земли в Украине сроком на 6 лет был введен одновременно с принятием первого Земельного кодекса в марте 1991 года. С 1997 по 2001 год землю можно было свободно купить и продать.

В 2001 году Верховная Рада ввела мораторий на продажу земли на 1 год. В течение 20 лет мораторий продлевали несколько раз, но в ночь с 30 на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.