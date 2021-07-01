Відкриття ринку землі активізує розвиток лізингу: як до цього готуються банки

Переважне право на викуп орендованих у селян земельних ділянок, згідно з прийнятим у квітні 2021 року законом №2194, отримали самі орендарі, тобто фермери, агропідприємства, агрохолдинги тощо.

Виходячи із того, що продавати і купувати землю виключно лише громадяни України будуть з 1 липня 2021 року і до 1 січня 2024 року, можна спрогнозувати, що скористатися своїм правом на викуп українські аграрії захочуть якнайскоріше — подальша конкуренція зі сторони іноземців може суттєво підняти вартість гектарів.

Разом з тим на покупку землі вже зараз потрібні немалі кошти. Міністр аграрної політики Роман Лещенко бачить стартову вартість одного гектара землі на рівні 50 тисяч грн за гектар. Приблизно від такої ж суми відштовхуються і аналітики ринку. Так, наприклад, мінімальну вартість гектара на рівні 1,5-2 тисячі доларів прогнозує керуючий локальними активами ICU Григорій Овчаренко.

Загалом, за словами генерального директора Українського клубу аграрного бізнесу Алекса Ліссітси, фермери, а особливо дрібні фермери, зараз акумулюють кошти, щоб купувати землю і через це змушені скорочувати свої видатки.

Чи можна зекономити на техніці

Однією із надосновних статей видатків у аграріїв є оновлення парку сільськогосподарської техніки і обладнання, без яких "ані посіяти, ані пожати". Економити на техніці в сільськогосподарському бізнесі — собі в збиток. Навіть якщо це гроші на покупку землі. Бо який сенс, скажімо, вирощувати пшеницю на гектарах поля, якщо поганенький зернозбиральний комбайн половину врожаю, грубо кажучи, розгубить?

Гарним інструментом, щоб не виводити власні кошти з обороту і при цьому збільшувати ефективність свого бізнесу завдяки новій техніці, в умовах, коли більшість фермерів максимально акумулюють кошти на покупку землі, може стати фінансовий лізинг.

Нагадаємо, прийнятий Верховною Радою 4 лютого 2021 року закон про фінансовий лізинг, який суттєво захищає права лізингоодержувачів і лізингодавців, набрав чинності 13 червня 2021 року.

"Лізинг є найменш ризиковим інструментом фінансування в банку. Новий закон про фінансовий лізинг допоміг зменшити ризики для лізингодавців, що, в свою чергу, збільшує простоту та швидкість оформлення лізингу", — зазначає в коментарі Delo.ua Євген Заіграєв, керівник Дирекції по роботі з бізнес-клієнтами ПриватБанку.

Переваги самого лізингу над взяттям кредиту на с/г техніку (такий продукт, до речі, ПриватБанк також пропонує) в ПриватБанку бачать в тому, що:

при отриманні лізингу вимоги до клієнта менш жорсткі, аніж вимоги до позичальника при отриманні кредиту;

менший у порівнянні з розглядом заявки на отримання кредиту термін розгляду заявки на отримання лізингу — наприклад, клієнти можуть отримати попереднє рішення щодо отримання лізингу всього за 5 хвилин без збору пакету документів;

лізингове майно вільне від претензій кредиторів клієнта — не може бути заарештоване або вилучене кредиторами клієнта при виникненні різних економічних суперечок, оскільки предмет лізингу впродовж усього терміну договору лізингу є власністю банку.

На шляху розвитку

В той же час популярність лізингу сільгосптехніки, згідно з інформацією лізингодавців, останнім часом зростає все більше і більше. В ПриватБанку це пов’язують не тільки із наближенням відкриття ринку землі, а в першу чергу з тим, що фермери цінують свій час та гроші, зацікавлені швидко отримати нову техніку та не займатися ремонтами старої наявної техніки або б/у техніки, яка може підвести при зборі врожаю, що, в свою чергу, призводить до збитків.

Читайте также: Зелена миля: як українські аграрії готуються до відкриття ринку землі

Так, скажімо, переваги лізингу вже давно оцінив керівник фермерського господарства "Злагода-2010" Сергій Явтушенко. Іще кілька років тому питання оновлення техніки фермер з Харківщини почав вирішувати за допомогою лізингу. "Лізинг від ПриватБанку з відстрочкою платежів, а ще й 40% компенсації з бюджету, став реальним вирішенням питання оновлення техніки. Напередодні посівної ми придбали новенький трактор, обприскувач, навісне обладнання. Техніка ефективно відпрацювала, приносить прибуток. Господарство навіть не відчуло додаткового фінансового навантаження", — розповів він.

Наразі умови на лізинг с/г техніки є значно кращими, аніж були ще кілька років тому назад: після зменшення Національним банком України облікової ставки відсоткова ставка відчутно упала по всій банківській системі.

"Базова ставка на фінансування значно знизилась. На зараз базова ставка по лізингу сягає 11% річних у гривні, але завдяки програмам з виробниками наші клієнти можуть отримати фінансування під 0,01% річних у гривні", — кажуть у ПриватБанку.

Станом на кінець червня 2021 року біля 30% всього лізингу в ПриватБанку становить саме агротехніка. "Україна є аграрною країною, тому попит на с/г техніку завжди присутній, і даний відсоток постійно збільшується", — кажуть представники банку.

Загалом фінансування агросектору в ПриватБанку називають пріоритетним. "Ми добре знаємо свого клієнта і постійно за допомогою нових процесів, діджитал-розробок полегшуємо та пришвидшуємо отримання лізингу для клієнтів агросектору. В найближчому майбутньому наші партнери з продажу агротехніки зможуть завдяки нашій новій діджитал-новинці "Дилер 24" не тільки робити детальні розрахунки з чітко вказаними сумами оплат по лізингу та сезонністю, але й заводити заявку на купівлю техніки для клієнта в реальному часі — наприклад, консультуючи клієнта про комбайн чи трактор. Це ще збільшує зручність для фермера та партнера з продажу техніки, адже клієнту не потрібно буде відвідувати банківське відділення", — розповідають у ПриватБанку.

Щодо подальших планів на внесення якихось змін в умови отримання с/г техніки в лізинг в ПриватБанку відповідають: "Наша команда завжди працює над тим, щоб збільшити привабливість фінансових послуг для клієнтів, як то зменшення авансу, сезонні платежі тощо".

Нагадаємо, мораторій на продаж землі в Україні терміном на 6 років був введений одночасно із прийняттям першого Земельного кодексу у березні 1991 року. З 1997 по 2001 рік землю можна було вільно купити і продати. У 2001 році Верховна Рада запровадила мораторій на продаж землі на 1 рік. Протягом 20 років мораторій продовжували кілька разів, але в ніч з 30 на 31 березня 2020 року Верховна Рада прийняла закон про запуск ринка землі сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року.