Минобороны Литвы призвало "избавиться от китайских смартфонов". Китайцы уже отреагировали

Национальный центр кибербезопасности Министерства обороны Литвы выпустил доклад, в котором рекомендовал потребителям избавиться от купленных ранее китайских смартфонов и не покупать новые. Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, согласно обнародованному документу, в устройствах есть встроенные возможности цензуры.

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В частности, флагманские телефоны от китайского техногиганта Xiaomi, говорится в докладе, могут выявлять и цензурировать термины вроде "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня", "движение за демократию".

Отчет уточняет: эти возможности программного обеспечения телефона Xiaomi Mi 10T 5G выключены для региона Европейского Союза, однако их можно включить удаленно.

"Наша рекомендация — не покупать новые китайские телефоны и побыстрее избавиться от тех, что уже куплены", — заявил замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичус.

Доклад появился на фоне обострения отношений между Литвой и Китаем. Оно началось после того, как в Вильнюсе открылась миссия представительства Тайваня. Китай достаточно давно выражает свои территориальные претензии на Тайвань. В результате 10 августа 2021 года МИД Китая отозвал посла из Литвы, 3 сентября МИД Литвы отозвал посла из Китая.

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Сами китайцы отрицают, что устройства цензурируют коммуникацию. В частности, пресс-служба Xiaomi так ответила "Европейской правде": "Устройства Xiaomi не подвергают цензуре коммуникацию пользователей — ни входящую, ни исходящую. Компания никогда не ограничивала и не будет ограничивать и блокировать любое личное использование пользователями наших смартфонов, в частности поиск, вызовы, просмотр веб-страниц или использование постороннего программного обеспечения для связи". В компании уверяют, что они полностью уважают и защищают законные права пользователей и придерживаются Общего регламента о защите данных Евросоюза (GDPR).

Напомним, ранее компания Xiaomi начала удаленно блокировать работу своих смартфонов в регионах, куда запрещен экспорт гаджетов: в оккупированном Крыму, на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее и Судане. Однако затем отменила ограничения на работу всех смартфонов, которые были заблокированы.





