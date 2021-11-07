Мировое производство вин рухнет до рекордных показателей — эксперты

В 2021 году мировое производство вин всех марок упадет до одного из самых низких показателей за всю историю из-за суровой погоды, повредившей виноградники в основных винодельческих регионах Европы. Об этом заявили в Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), сообщает agronews.ua.

В частности, как отмечают в OIV, неблагоприятные погодные условия оказали значительное влияние на производство вина в Италии, Испании и Франции, что привело к "чрезвычайно низким" объемам выпуска.

Согласно данным, собранным в 28 странах, составляющих 85% мирового производства в 2020 году, мировое производство вина в 2021 году составило около 247,1 — 253,5 млн гектолитров (один гектолитр эквивалентен 100 литрам или 133 стандартным бутылкам).

По информации издания, это будет третий год подряд, когда объем производства будет ниже среднего и приблизится к уровню 2017 года (248 млн гектолитров), что является наименьшим показателем за шесть десятилетий.

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Падение производства в Италии, Испании и Франции, крупнейших в мире производителей вина, превысит прогнозируемый объем производства в южном полушарии планеты.

Так, в Европейском союзе производство вина упадет на 13% по сравнению с прошлым годом до 145 млн гектолитров.

Виноградники Западной Европы пострадали от весенних заморозков, в то время как французские производители также пережили сильные дожди, град и мельдью (или мучнистая роса, одна из самых распространенных и опасных болезней винограда).

В южном полушарии благоприятная погода должна позволить высокий объем производства в основных странах-производителях, за исключением Новой Зеландии, сообщает OIV.

Общий объем производства в южном полушарии по прогнозам составит рекордные 59 млн гектолитров, что на 19% больше, чем в прошлом.

При этом, в США производство вина вырастет на 6% по сравнению с прошлым годом, до 24,1 млн. гектолитров. При этом летняя засуха в некоторых регионах удержит объемы ниже среднего за пять лет.

В то же время, аналитики прогнозируют, что в разгар дефицита спрос восстановится до уровня, близкого к допандемическому.

Как заявил глава OIV Пау Рока, если виноделы относительно хорошо адаптировались к кризису COVID-19 в прошлом году, то теперь они столкнулись с гораздо большей проблемой, чем пандемия: изменением климата.

Он добавил, что неблагоприятные явления погоды происходят во всем мире все чаще.

Ранее сообщалось, что неблагоприятная весенняя погода, которая сопровождается заморозками, может привести к снижению урожайности и, соответственно, производительности французского вина.

При этом, кроме виноградников во Франции от погодных условий пострадали другие сельскохозяйственные угодья, включая посевы сахарной свеклы и фруктовые сады.