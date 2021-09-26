Потребрынки 9 минут назад

Мировые цены на рапс побили 20-летний максимум

Украина сейчас является единственным крупным поставщиком рапса для Европейского Союза

Рапсовое поле. Фото: Pixabay Рапсовое поле. Фото: Pixabay
Рапсовое поле. Фото: Pixabay

На сегодняшний день цены на рапс в мире превысили максимум за последние 20 лет и стремятся к новому психологическому уровню.

Об этом сообщила аналитик зернового, масличного и бобового рынка компании "УкрАгроКонсалт" Елена Гесова, передает пресс-служба компании.

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По словам Гесовой, в настоящее время единственным крупным поставщиком рапса для Европейского Союза выступает Украина, так как запасы старого урожая истощились в Канаде быстрее прошлогоднего.

Она отметила, что уборка нового урожая достигла 30%, а Австралия, которая также является одним из крупнейших поставщиков этой сельхозкультуры, активизирует продажи нового урожая только в октябре — декабре.

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"Из-за высокой цены на рапс, ЕС пока не спешит активно наращивать импорт. В начале прошлого сезона темпы импорта ЕС также были слабыми и активизировались по мере поступления на мировой рынок нового урожая Канады, а потом и Австралии, которая практически полностью ориентирована на экспорт канолы (генетически модифицированный рапс — Delo.ua) в ЕС", — рассказала эксперт.

В то же время, как отмечает Гесова, кроме ЕС, новый урожай Канады ожидает и второй по значимости импортер рапса — Китай.

Аналитики полагают, что кроме Китая, другие крупные покупатели канадской канолы (ОАЭ, Япония, Пакистан и другие страны) будут бороться за поставки нового урожая Канады, что приведет к новому витку мировой цены.

Напомним, по состоянию на 17 сентября, украинские аграрии уже собрали 45,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с 10,4 млн гектаров земли.

Рапса было собрано около 2,9 млн тонн семян рапса с площади 1 млн га при урожайности 28,6 ц/га. Самая высокая урожайность этой культуры наблюдается в Тернопольской (37,2 ц/га) и Хмельницкой (35 ц/га) областях.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявлял, что в Украине в 2021 году — рекордный урожай зерна.

 

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