Модель добробуту: Наталія Снімщікова з Acino, про те, як мотивувати персонал та підготувати спеціалістів у кризових умовах

Стрімке зростання бізнесу навіть під час війни — що для цього зробити? Чому добробут працівників стає критичною складовою HR-проєктів? Ці питання нині гостроактуальні для усього українського бізнесу. Як цього досягнути, розповідає Наталія Снімщікова, HR-директорка Acino в Україні та країнах СНД.

Динамічно та рішуче

Згідно з галузевою аналітикою, Acino від моменту входу на український фармацевтичний ринок у 2015 році стабільно покращує показники продажів у натуральному обчисленні. Останніми роками ви є одним із лідерів на фармацевтичному ринку. Який алгоритм успіху вашої команди?

Так, дійсно, за неповні вісім років Acino в Україні подолала шлях від 23-го до третього місця у рейтингу фармкомпаній. І сьогодні ми є міжнародною компанією №1 на локальному фармацевтичному ринку.

Ця історія успіху від "А" до «Я» написана нашою амбітною командою, і роль та внесок кожного тут виняткові: від водіїв та охорони до лідерів найвищої ланки. Ми маємо багато історій, що підтверджують це. Розвиток етичної промоції та комплаєнсу, збільшення портфеля продукції удвічі та розширення географії присутності в регіоні, налагодження стійкого партнерства з всесвітньовідомими фармацевтичними компаніями з виведення та промоції їхніх продуктів на обраних ринках, відкриття офісів у семи країнах обраного регіону, забезпечення безперебійності ланцюжків постачання лікарських засобів, дооснащення та модернізація заводу в Києві, отримання європейського GMP, формування міжнародного центру сервісних функцій Acino, проєкти з інтеграції портфелів та цілих команд, постійне вдосконалення бізнес-процесів та багато інших яскравих прикладів. Про досягнення команди, її відповідальність, мужність і волонтерство у воєнний час можна зробити окрему публікацію. Це і запуск заводу у перші тижні війни, і підтримка лікарів та фармацевтів, і, звичайно, наших колег.

З 2017 року до складу нашої організаційної структури входить міжнародний центр сервісних функцій, в якому більш ніж 100 вузькопрофільних українських спеціалістів працюють на забезпечення операційної діяльності Acino по всьому світу. Це IT-сервіс, фінанси, непрямі закупівлі, HR, проєктний менеджмент, контроль якості субстанцій, ексипієнтів, дослідження стабільності продукції для наших заводів у Швейцарії, регуляторна та медична діяльність. Тільки уявіть, наші професіонали забезпечують реєстрацію лікарських засобів у Латинській Америці, Африці та на Середньому Сході! І це все здійснюється в умовах ракетних ударів, сирен та блекаутів без жодних затримок з нашого боку. Швейцарське керівництво високо цінує та визнає професіоналізм та досягнення, відвагу і відданість української команди.

Консалтингові компанії стверджують, що у 2023 році в Україні ще пануватиме ринок роботодавця, а компанії з працевлаштування гадають, що в країні вже фактично сформувався ринок шукача. Якою ви бачите ситуацію на українському ринку праці у фармацевтичній галузі?

На фармацевтичному ринку, де працівники мігрують від однієї компанії до іншої, репутація та імідж роботодавця дуже важливі. І якщо компанія, попри війну, залишається привабливою в очах шукачів, вона гарантовано знайде потрібних працівників поширених спеціальностей (як-от медичний представник) навіть за складних часів. Проте у вузькоспеціалізованих сегментах, як, наприклад, реєстрація, фармаконагляд, система якості чи виробнича інженерія, знайти потрібного фахівця непросто. Таких кандидатів обмаль ще й тому, що їх не готують у навчальних закладах України. Хоча спеціалісти такого фаху мають обов’язково бути у штаті як локальних, так і глобальних компаній.

Тому роботодавцям треба або самостійно навчати цих професій або хантити експертів, навчених конкурентами. Ми винайшли третій спосіб і долучилися до організації і підготовки таких кадрів у вишах.

Додам, за кандидатів вузьких спеціальностей ми конкуруємо тепер ще й з європейськими роботодавцями. Адже чимало фахівців виїхали торік з України, і закордонні роботодавці охоче запрошують до себе українських профі.

Турбота, мотивація, залучення

Фармацевтику в Україні останнім часом аналітики зараховують до п’ятірки найпривабливіших галузей для працевлаштування. Чи відчуває це ваша компанія?

Фармацевтика — високоінтелектуальна галузь, усі напрями діяльності в якій потребують спеціалізованої вищої освіти. У нас, наприклад, 92% працівників мають вищу освіту. Тому основна битва за таланти відбувається всередині фармринку, де наш імідж роботодавця і відомий, і привабливий, що ми дуже цінуємо й бережемо.

Acino — досить молода компанія на теренах локального фармбізнесу (у жовтні цього року нам виповниться лише вісім років), і пересічні громадяни набагато краще знаються на назвах наших препаратів, ніж на імені власне компанії. Тому ми зараз працюємо над покращенням упізнаваності Acino за межами фармринку. Це важливо для нас з погляду залучення талантів, яких потребує будь-який бізнес — спеціалістів із фінансів, ІТ, закупівель, проєктної роботи тощо.

Які напрями вдосконалення вашої EVP стали зараз ключовими?

Формування ціннісної пропозиції роботодавця наразі у фокусі уваги нашої штаб-квартири у Цюриху. Є ідея розроблення єдиної EVP для всіх компаній Acino у світі.

На моє переконання, EVP напряму пов’язана із цінностями компанії. Для нашої команди в Україні дієвість цінностей Acino — Довіра, Емпатія, Відданість та Відвага — спочатку підтвердив COVID-19, а згодом і війна. Наші цінності — наше джерело рушійної сили, яке допомагає нам не лише турбуватися про якість життя пацієнтів та одне одного, а й стрімко розвивати компанію за будь-яких обставин.

Ми зараз працюємо над покращенням упізнаваності Acino за межами фармринку. Це важливо для нас з погляду залучення талантів, яких потребує будь-який бізнес — спеціалістів із фінансів, ІТ, закупівель, проєктної роботи тощо

Які навички персоналу вважаєте найважливішими у вітчизняній фармацевтиці за воєнного часу?

Для кожної компанії в Україні емоційна та психологічна стійкість персоналу є вкрай важливою. Це та якість, яка допомагає нам усім вистояти й ефективно працювати у надзвичайно складних умовах. Допомагає у цьому майстерність поновлювати власний енергетичний ресурс. Здатність миттєво адаптуватися до змін, пропускаючи фази спротиву та чіпляння за минуле, поєднує тих, хто вміє розгледіти та використати найменші можливості. Зазвичай такі люди готові йти на адекватні ризики й ухвалювати самостійні рішення у невизначених умовах. Але найважливіше у будь-які часи та за будь-яких обставин — залишатися людьми.

Наскільки важлива у вашій компанії мотивація працівників? Чи не втрачає вагу під час війни фінансова мотивація?

Мотивація — це набір певних установок людини, така собі внутрішня сила, яка надихає наших співробітників діяти і досягати поставлених цілей. Тобто мотивація — це не тільки про гроші.

Наш регіональний директор в Украї-ні та країнах СНД Євген Заїка любить повторювати: "Якщо ви три дні поспіль прокидаєтеся і не хочете йти на роботу, звільняйтеся! Шукайте те, від чого будете у захваті щодня!" Наявність такого захоплення роботою і є справжня мотивація, яку ми намагаємось виявити ще на етапі рекрутменту, а потім підтримувати та підсилювати різними інструментами.

Тепер щодо фінансових умов та стимулів, які ми використовуємо в компанії. Насамперед ми уважно стежимо за рівнем оплати праці на ринку, для чого щороку беремо участь в оглядах заробітних плат. Так ми забезпечуємо так звану зовнішню справедливість. Щоб і всередині компанії оплата праці зберігала принцип справедливості, враховуємо кваліфікацію, обсяги завдань, рівень посади та тривалість роботи у компанії. Змінна складова — премії, бонуси — залежить від підрозділу і базується як на кількісних/якісних, так і на індивідуальних/командних показниках.

У порівнянні з пропозиціями, що є на ринку, вважаю нашу систему винагород однією з найпривабливіших у фармацевтичній галузі. Не випадково за результатами корпоративного дослідження залученості працівників у 2022 році, яке проводилося у розпал блекаутів та на тлі шаленої інфляції, задоволеність наших працівників фінансовими умовами становила 75%. Це, безперечно, високий рівень. Окрім заробітної плати та премій до складу нашого компенсаційного пакета входить медичне страхування, страхування життя, недержавний пенсійний фонд та інші опції.

У порівнянні з пропозиціями, що є на ринку, вважаю нашу систему винагород однією з найпривабливіших у фармацевтичній галузі

Ваша компанія відзначає важливість впровадження well-being-програми для персоналу. Якою ви її бачите зараз і на якому етапі перебуває компанія?

Ми дуже серйозно занурились у проблематику добробуту. Наразі підбиваємо підсумки нещодавно проведеного внутрішнього опитування, адже важливо працювати з нагальними потребами людей. Наша мета — сформувати "Модель Добробуту Acino", яка буде позитивно впливати як на працівників, так і на бізнес.

В основі нашої моделі ми бачимо дві складові, на які можемо впливати як роботодавець. Перша — це якість бізнес-процесів та взаємодії у компанії. Бізнес-процеси мають бути прозорими, чіткими й комфортними для працівників. Комунікації ж мають бути такими, які позитивно або щонайменше нейтрально впливають на ментальне і психічне здоров’я. Іншими словами, вони повинні бути ефективними для бізнесу та екологічними для людей.

Друга складова — це зовнішні реалії, які потребують уважного підходу до співробітників під час війни. Наприклад, треба враховувати, що працівники нерідко приходять на роботу після нічних повітряних тривог, без належного відпочинку. Втомлений та неуважний робітник, особливо на виробництві, — це великий ризик і небезпека. Тож потрібно оперативно вносити відповідні зміни у бізнес-процеси, регулювати робочий режим, надавати можливість віддаленої роботи. Піклування про добробут — це не дотримування моди, а критичні потреби сьогодення.

Ми плануємо презентувати "Модель Добробуту Acino" українській команді вже у вересні. Попереду багато впроваджувальної роботи, де основну роль будуть відігравати лідери команд, що є драйверами позитивних змін як у бізнес-процесах, так і у взаємодії.

Однак нам вже є чим пишатися. Приміром, наш недержавний пенсійний фонд, який сьогодні дбає про фінансовий добробут і надає впевненості у завтрашньому дні. Наші люди знають, що Acino продовжить турбуватися про своїх працівників навіть тоді, коли вони покинуть компанію і будуть потребувати фінансової підтримки якнайбільше.

А найвизначнішою подією цього року стало нещодавнє відкриття власного спортзалу на території заводу в Києві. Понад 200 працівників вже долучилися до різноманітних спортивних програм. Ми очікуємо, що в осінній період вже 50-60% київського персоналу компанії завдяки спортивним заняттям зможуть знизити рівень стресу та зарядитися необхідною енергією та позитивом.

Наша мета — сформувати "Модель Добробуту Acino", яка позитивно впливатиме як на працівників, так і на бізнес

Майбутнім кадрам медицини

Як ваша компанія долучається до розвитку корпоративної освіти в Україні? Як співпрацюєте із закладами освіти?

Як соціально відповідальна компанія Acino з моменту появи на локальному фармринку бере активну участь у програмах захисту та розвитку охорони здоров’я в Україні, що містить і взаємодію з профільними вітчизняними закладами вищої освіти.

У вересні 2020 року ми оновили під ключ освітню аудиторію Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, зробивши її інноваційною для вивчення нейрофармакології та лікарських засобів, що впливають на центральну нервову систему людини. Адже ми розуміємо важливість створення сучасних умов для професійної підготовки майбутніх лікарів та фармацевтів, від яких залежить життя наших пацієнтів, зокрема нас самих.

У 2022 році, попри війну, двоє наших колег увійшли до складу офіційної робочої групи як провідні галузеві експерти у підготовці проєкту щодо затвердження нового професійного стандарту "Професіонал з фармаконагляду", яким опікувався Державний експертний центр МОЗ України. Наказом Міністерства економіки №5573 відповідні зміни до Національного класифікатора професій у групі «Професіонали в галузі медицини» внесли 29 грудня 2022 року.

Ми пишаємося, що винятковий досвід співробітників Acino високо оцінюється, адже система фармаконагляду в компанії функціонує відповідно до високих міжнародних стандартів та найкращих світових практик.

Наступним етапом буде практична частина проєкту з підготовки кваліфікованих кадрів з фармаконагляду на базі Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, де Acino братиме участь у розробленні відповідних навчальних програм з можливістю відпрацьовувати практику у нас. Сьогодні, на жаль, ринок кадрів за цим фахом вкрай обмежений. А ми як одна з провідних компаній ринку зацікавлені у таких профільних фахівцях зі сформованим mindset культури безпеки при застосуванні лікарських засобів, щоб і надалі гарантувати нашим клієнтам, споживачам та пацієнтам високу якість у всьому, що ми робимо.

Яким ви бачите трудовий колектив вашої компанії через рік після перемоги у війні? На які принципові зміни очікуєте?

У попередні роки наша команда стрімко зростала. У 2015-му в компанії було 420 співробітників, а на початок повномасштабної війни — майже 950. Мрію про поновлення темпів зростання, вірю у бурхливий розвиток компанії та відновлення країни.

Зі здобуттям перемоги рівень мотивації наших працівників злетить до небес. Перемога стане трампліном до нових звершень кожного співробітника і всієї компанії Acino в Україні. Впевнена, що нашій команді з її надзвичайно високим рівнем інтелекту, професіоналізму, мотивації та залученості під силу реалізувати мої помисли й нові амбітні сценарії.