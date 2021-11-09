Началось взыскание Белоцерковской ТЭЦ из-за долгов Жеваго

Министерство юстиции Украины начало принудительное взыскание имущественного комплекса ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" (ТЭЦ), что связано с долгами обанкротившегося банка "Финансы и Кредит". Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Имущественный комплекс, принадлежащий ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль", был передан в ипотеку НБУ. Взыскание залогового имущества производится по решению Хозяйственного суда Киевской области.

Белоцерковская ТЭЦ — имущественный поручитель по обязательствам банка "Финансы и Кредит" перед НБУ по ряду кредитов, из которых непогашенными остались 1,439 млрд грн. Залоговая стоимость недвижимого имущества Белоцерковской ТЭЦ на начало 2015 года составляла 1,971 млрд грн.

В 2015 году Константин Жеваго заключил с Нацбанком договор поручительства и взял на себя личные обязательства за погашение задолженности своего банка "Финансы и Кредит" перед НБУ. Но так как он не выполнял обязательства по поручительству, Нацбанк обратился в суд с иском, который был удовлетворен.

Общий объем остатка задолженности банка "Финансы и Кредит" перед НБУ по кредитам рефинансирования составляет 6,2 млрд грн. Частично эта сумма должна быть погашена за счет имущества компаний, которые стали имущественными поручителями по кредитам.

Ранее сообщалось, что бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в международный розыск.