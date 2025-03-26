Найважливіше для керівника — турбуватися про безпеку людей, підтримувати команду та зберігати віру в спільну мету, – Галина Воробйова, Імперіал Тобакко Продакшн Україна

Як трансформація ринку, податкові ініціативи та нелегальний ринок впливають на тютюнову галузь в Україні? Про стратегічні пріоритети, інвестиції у відбудову бізнесу та роботу підприємства розповіла керівниця фабрики “Імперіал Тобакко Продакшн Україна” Галина Воробйова.

З яким результатом компанія закінчила 2024 рік в Україні? Чи вдалося досягти запланованих показників?

— 2024-ий став ще одним складним роком, з яким ми успішно впоралися, перевершивши планові показники, які компанія поставила перед собою. Одним із ключових досягнень стала співпраця з компанією ПрАТ «Філіп Морріс Україна» у межах контрактного виробництва. Це поширена практика у світі, і вона дозволила нам збільшити обсяги виробництва. За підсумками року ми виробили понад 9 млрд штук сигарет.

Попри суттєве скорочення експорту ми практично повернулися до довоєнних обсягів, коли ми виробляли 10-12 млрд сигарет. Це позитивний сигнал, враховуючи, що нині компанія переважно працює на внутрішній ринок.

Компанія є однією з найбільших платників податків України. Про які цифри можна говорити за підсумками 2024 року? Що є найбільшою складовою у бюджетних відрахуваннях?

— У 2024 календарному році компанії групи сплатили рекордну суму податків за час своєї роботи в Україні. За рік компанія перерахувала до державного бюджету 31,2 мільярди гривень, ставши четвертим найбільшим платником податків у країні, за даними Державної податкової служби України. Відрахування у 2024 році на 36% перевищили суму податкових платежів і зборів, здійснених у 2023 році.

Основна частина податкових відрахувань — акцизний податок, який становить приблизно 70% вартості продукції. Це важливий внесок у бюджет країни у такий складний час. І ми пишаємось тим, що примножуємо його з року в рік, працюючи стабільно та ефективно, чесно і прозоро.

Крім того, у 2024 році здійснено митних платежів на суму 1,1 мільярди гривень.

За роки повномасштабної війни на ринку було чимало прикладів компаній, що продовжували інвестувати у свій розвиток, у нові проєкти. Чи інвестуєте зараз та за якими напрямами?

— Наші інвестиції останніх двох років — це здебільшого вимушені вкладення, пов'язані з відновленням виробничих потужностей після обстрілів. У 2023-2024 роках ми інвестували понад 120 млн грн у відновлення після удару ворожих безпілотників, які пошкодили виробничі лінії та складські приміщення. Це дозволило нам продовжити роботу підприємства.

Також одним із найважливіших напрямів інвестування стала безпека наших співробітників. Ми побудували 8 сучасних модульних укриттів, що дозволяють усім працівникам дістатися до безпечного місця за 2,5-3 хвилини незалежно від місця перебування на території фабрики та офісу.

Щодо планів на 2025 рік, ми фокусуємося на впровадженні системи електронної акцизної марки (еАкциз), що згідно із законодавством повинна запрацювати з 1 січня 2026 року. Це система кодування тютюнових виробів з можливістю відстеження їх руху від виробника до кінцевого споживача. Для втілення цього проєкту ми інвестуємо 5 млн доларів у спеціальне обладнання, яке дає змогу генерувати та наносити коди (електронну марку) та відстежувати продукцію. В Європі подібна система має назву Track and Trace.

Ми підтримуємо зусилля держави щодо впровадження системи еАкциз, адже її мета – боротьба з нелегальною торгівлею, яка щороку відбирає в держави понад 20 млрд гривень у вигляді недоотриманих податків. Втім, ми стурбовані належним дотриманням термінів запуску системи, які визначені законодавством. На жаль, ми все ще чекаємо на повну технічну документацію із вимогами до обладнання та програмного забезпечення від державних органів, без якої ми не можемо закупити, сертифікувати, встановити, налагодити та відтестувати обладнання та систему.

Галина Воробйова, Імперіал Тобакко Продакшн Україна

Наскільки великим є ризик не вкластися у встановлені законом терміни?

— Пілотна фаза, тобто тестове виробництво, мала початися 1 березня 2025 року, але ми не бачили технічного рішення, яке має надати держава. Звідси і занепокоєння щодо реальності старту проекту у визначені законом терміни.

Неготовність виробляти продукцію з електронною акцизною маркою з 1 січня 2026 року означає зупинку виробництв і, як наслідок, втрати бюджету у вигляді недоотриманих акцизних надходжень у розмірі понад 120 мільярдів гривень лише з тютюнової галузі.

Виклики є і для нас, і для держави. Втім, сподіваємось, що спільними зусиллями ми зможемо якісно втілити цей проєкт, уникнути зупинок виробництва та втрат податкових відрахувань до бюджету. Однак нам потрібен достатній тестовий період.

Яка наразі ситуація з контрабандою та контрафактом?

— Проблема нелегального ринку тютюнових виробів в Україні досі залишається гострою, хоча за останній рік його частка суттєво знизилась. Відбулось це завдяки взаємодії галузі з державою. Якщо у 2023 році середньозважена частка нелегального ринку становила 21,8%, то у 2024 вона скоротилася до 16,1%, за даними дослідження Кантар. Хочемо подякувати за цей результат і значну роль у цій боротьбі Нацполу, БЕБ, Офісу генпрокурора, ДПС та Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики. Отже, прогрес є, але частка нелегального продукту на ринку ще досі надзвичайно велика: 16,1% частки ринку – це 21,5 млрд гривень податків не отриманих державою.

Ми сподіваємось, що увага держави до проблеми нелегальної торгівлі буде посилюватися, і її рівень знизиться хоча б до 10%.

Компанія входить до рейтингів найкращих роботодавців країни. Як це вдається і як тепер формуєте політику підтримки персоналу? Наскільки гострою наразі є для компанії проблема дефіциту кадрів?

— Так само, як й інші бізнеси, ми відчуваємо всі больові точки сучасного ринку праці. Триває мобілізація, багато людей мігрували за кордон, тому є серйозний брак вузькопрофільних та висококваліфікованих спеціалістів. Деякі вакансії важче закрити, ніж було раніше.

Втім, завдяки внутрішньому резерву та програмам перекваліфікації нам вдалося майже повністю закрити всі вакансії. Зараз у нас активно опановують нові професії жінки — вже семеро наших співробітниць стали водіями навантажувачів.

Ми багато уваги приділяємо людям. Навіть у важкі часи жодного разу не затримували зарплати. Ми створили спеціальний фонд для компенсації збитків працівникам, якщо їхнє майно постраждало через обстріли. Крім річного бонуса, виплачуємо додаткову фінансову допомогу, щоб підтримати колег, наприклад, під час блекаутів. Також у нас є розвозка на роботу і додому та корпоративна їдальня. Рік тому ми запустили роботу сервісу психологічної підтримки, тож кожен працівник може безоплатно отримувати підтримку і допомогу психотерапевта, психолога та коуча.

Галина Воробйова, Імперіал Тобакко Продакшн Україна

Мобілізація стала великим викликом для бізнесу. Скільки ваших працівників нині мобілізовано і як ви їх підтримуєте? Як ви бачите власну роль і роль компанії у взаємодії з силами оборони та ветеранською спільнотою?

— Сьогодні 51 наш працівник мобілізований, і 80% з них були призвані з перших днів війни. Ми продовжуємо виплачувати нашим мобілізованим працівникам заробітну плату та річний бонус. Крім типового медичного страхування та страхування життя, яке мають усі наші співробітники, компанія ввела для мобілізованих колег окремий бронеполіс, тобто страхування військових ризиків у разі поранення або смерті. На жаль, у нас є колеги, які загинули на фронті, і ця страховка стала вагомою підтримкою для родин полеглих захисників.

Ми підтримуємо наших захисників — постійно на зв'язку, надсилаємо посилки вдячності, дитячі малюнки, організовуємо збори на необхідне спорядження.

Хочу зазначити, що головним нашим пріоритетом також є підтримка ветеранів та забезпечення їх робочими місцями після повернення з фронту. До речі, торік ми отримали нагороду від Veteran Hub як компанія, дружня до ветеранів. Тому важливо, щоб робота підприємства не зупинялась.

Сьогодні виробництва стикаються з проблемами, пов’язаними з постачанням сировини, електроенергії та інших ресурсів. Як ви адаптувалися до таких викликів?

— Щодо сировини, то зазвичай у нас завжди є достатній запас на складах. Але під час блокади кордону та страйку польських перевізників у 2024 році ми зазнали труднощів через затримки поставок. Тоді доводилося зупиняти виробництво на кілька змін.

В цілому логістика стала дорожчою приблизно на 60% через зменшення кількості компаній на ринку перевезень, зростання вартості палива та відтік персоналу за кордон. Крім того, деякі постачальники не мають статусу критично важливих підприємств і не можуть забронювати працівників, що теж впливає на роботу бізнесу.

З енергетичною кризою ми впоралися завдяки оперативному встановленню п'ятьох генераторів, що зробило фабрику повністю автономною. Згодом ми перейшли на імпорт електроенергії, що також дало змогу стабільно працювати навіть під час блекаутів.

Ця автономія дозволила підготувати фабрику як пункт незламності. Ми закупили розкладачки та були готові приймати співробітників із дітьми під час тривалих відключень електроенергії. Минулої зими були випадки, коли люди приходили на фабрику, бо вдома не було світла до двох діб.

Який сценарій очікується на ринку тютюнових виробів у 2025 році?

— Підвищення ставок акцизного податку відбувається за календарем, затвердженим у Податковому кодексі. З 1 січня 2025 року акцизний податок на тютюнові вироби збільшився на 20% згідно затвердженого графіку, отже роздрібна ціна скоригована відповідно. Для нас як виробника, як бізнесу важлива прогнозованість, і ми завжди просимо від держави дотримання цього принципу, адже це додає стабільності. Минулого року графік підвищення ставок акцизного податку був переглянутий і визначений на три наступні роки – 2025-2028 роки. Відповідний закон вступив в силу 25 березня 2025 року.

У нас є розуміння того, як будуть підвищуватися податки, і це важливо. Ми сподіваємось, що графік річного збільшення акцизу не буде порушуватися.

Підприємство створило антикризовий план, завдяки якому у перші дні війни вам вдалося швидко евакуювати людей, а через деякий час відновити роботу підприємства. Які найважчі, але дієві рішення вам довелось ухвалювати за останні три роки?

— Перед війною на підприємстві був створений антикризовий комітет, який опрацьовував можливі сценарії. Завдяки цьому вже у перший день вторгнення вдалося безпечно доставити всіх співробітників додому. У квітні 2022 року після оцінки ризиків, впровадження протоколів безпеки та погодження зі штаб-квартирою фабрика відновила роботу. Це стало свідченням сили, підтримки співробітників, компанії та держави.

Найважчим було рішення про відновлення роботи підприємства, яке ми запустили через 42 дні після початку повномасштабної війни. Я жодного разу не пожалкувала, що ми так зробили. Було важко донести аргументи до головного офісу, що ми можемо відновлювати роботу, але нам це вдалося. Зокрема, вдалося зробити робоче місце безпечним.

Як ви вважаєте, яким має бути керівник у кризові часи?

— Керівник у кризові часи має ухвалювати швидкі, виважені рішення на основі оцінки ризиків. Він повинен бути впевненим, відкритим до діалогу та демонструвати гнучкість. Найважливіше — турбуватися про безпеку людей, підтримувати команду та зберігати віру в спільну мету.