Назначение членов НКРЭКУ обжаловали в Конституционном суде

В Конституционный суд поступило представление от 50 депутатов Верховной Рады относительно конституционности назначения семи членов Нацкомиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг, а также рада положений законодательства об этом органе.

В частности, нардепы просят отменить указы президента Петра Порошенко о назначении членами комиссии Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко и Оксаны Кривенко от 29 мая 2018 года, а также указы уже нынешнего главы государства Владимира Зеленского от 29 октября 2019 года о назначении в нее Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.

Кроме того, депутаты просят оценить, был ли конституционным сам пункт 3-1 заключительных и переходных положений закона о НКРЭКУ, который действовал с декабря 2017 года по декабрь 2019 года, на основании которого были назначены указанные люди. Он гласил, что президент может в случае неправомочности регулятора назначать его членов в количестве, соответствующем числу вакантных мест, в обход конкурса, но не более чем на три месяца.

Также депутаты просят проверить на соответствие Конституции пунктов 3 и 4 заключительных и переходных положений закона об обеспечении конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг от 19 декабря 2019 года, которым, в частности, отменялась и вышеуказанная норма.

Пункт 3 предусматривает, что члены НКРЭКП, бывшие на момент вступления в силу этого закона, смогут находиться на должностях шесть лет. Пункт 4 предусматривает, что ротация по одному члену комиссии должна быть произведена до 1 июля 2020 года, 1 июля 2021 года и 1 июля 2022 года, а по еще двоим — до 1 июля 2023 года и 1 июля 2024 года. Схему ротации и поименный список членов утверждает президент.

Представление подано депутатами от фракции "Батькивщина", к которым также присоединились отдельные парламентарии, в том числе от "Оппозиционной платформы — За жизнь", "Слуги народа", "Европейской солидарности" и избранные от "Оппозиционного блока" мажоритарщики.

Напомним, в июне 2019 года КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом и ее статус и способ формирования не соответствуют Основному закону. В декабре Рада приняла упомянутый закон во исполнение решение КС.

30 октября нынешнего года председатель суда Александр Тупицкий заявил, что в данном случае, как и в других подобных, КС исходил из принципа недопустимости разрушения существующих госорганов.