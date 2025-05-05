Основним чинником зростання стало стратегічне розширення експортних ринків у країнах Центрально-Східної Європи, - Юлія Опаленик, Kormotech

Група компаній Kormotech завершила минулий рік з оборотом у понад $162 млн. Юлія Опаленик, яка очолює фінансовий департамент компанії, розповіла про фінансові стратегії, які допомагають компанії зростати, а також про найбільший в історії Kormotech інвестиційний проєкт — будівництво нового заводу у Литві вартістю майже 60 млн євро.

Які ключові чинники сприяли зростанню обороту на 6,5% у 2024 році у порівнянні з 2023-м?

— Ми завершили 2024-й з оборотом у $162 млн, що на 6,5% більше, ніж попереднього року. Основним чинником зростання стало стратегічне розширення експортних ринків у країнах Центрально-Східної Європи та збільшення обсягів продажів у сегменті преміум харчування для котів та собак.

Зокрема, у 2023 році ми інвестували 6,5 млн євро у виробництво вологих кормів. Це дало змогу збільшити потужності виробництва на 10 тис. тонн. Для фінансування залучили кредитні кошти. Додаткові інвестиції спрямували на розвиток ринків Центрально-Східної Європи, щоб сформувати сильну команду та впровадити стратегічний маркетинг. Ці кроки підкреслюють чіткий фокус компанії на завоювання нових ринкових сегментів та стимулювання сталого зростання.

Як Kormotech адаптує фінансові моделі до різних ринків?

— Ми розраховуємо кожну модель, зважаючи на особливості ринків. Це спільна робота команди, яка базується на глибокому аналізі ринкових можливостей, каналів продажів, на стратегічних перевагах та бар’єрах для входу на нові ринки.

Особливу увагу приділяємо інвестиціям у маркетинг та побудову команди, використовуючи підхід, що порівнює відмінності у законодавстві, комерційних умовах та кроскультурних цінностях конкретної країни, де ми присутні. Фінансові моделі оцінюються з погляду інвестицій, очікуваного повернення та окупності, з урахуванням стратегічного плану на наступні п’ять років.

Для чіткого фокусу у компанії діє шкала пріоритизації ринків. До прикладу, у стратегічній моделі 1, яка призначена для країн, де ми зможемо побудувати максимально сильний бренд і за п’ять років увійти до числа лідерів, ми інвестуємо велику частину коштів у спеціалізовані торгові команди й маркетинг, оскільки цілі щодо річного обороту вищі. У моделі 2, яка орієнтована на так звані перспективні ринки, що показують позитивну динаміку і стабільне зростання, витрати на маркетинг і команду менш агресивні. Тут фокус на роботі з регіональними менеджерами та контрагентами. Ринки так званого 3-го пріоритету, де ми нарощуємо нашу присутність та продажі, характеризуються найменшими вкладеннями.

Ця трирівнева система дає змогу Kormotech ефективно адаптуватися до ринкових умов та сфокусувати ресурси на пріоритетні завдання нашої корпоративної стратегії.

Які очікування щодо повернення інвестицій у новий завод у Литві?

— Натепер це один із найбільших проєктів у компанії з інвестиціями у 63 млн євро. Його плануємо реалізувати у чотири етапи. За результатами кожного етапу компанія розширюватиме потужність на 115 млн паучів на рік. Це дозволяє нам здійснювати інвестиції протягом чотирьох років і бути гнучкими при впровадженні кожної наступної фази проєкту.

Перший та другий етапи проєкту плануємо завершити у 2026 році, наприкінці 2026-го розпочати фінансування наступних двох етапів. Окупність цього проєкту оцінюємо у 6,5 років. Згідно з нашими планами, новий литовський завод досягне повного завантаження наприкінці 2028 року, а його повна потужність становитиме 460 млн паучів на рік.

Як фінансування від ЄБРР вплине на стратегічні плани компанії? Як збираєтесь використовувати залучене фінансування від ЄБРР?

— Таке фінансування забезпечує необхідні ресурси для розширення наших виробничих потужностей. ЄБРР фінансує два основні проєкти у Литві, які охоплюють зведення нових заводів та розширення наявних потужностей. Окрім прямих інвестицій, ЄБРР надає гарантії за кредитами, які ми використовуємо для фінансування додаткових інвестицій в Україні, співпрацюючи з вітчизняним банком.

Інвестиції від ЄБРР не обмежуються лише фізичними активами. Ми також отримуємо підтримку, яка підвищує ефективність та безпеку наших операцій. Зокрема, це стосується проєкту ІТ-безпеки та інших успішних проєктів із залучення консультантів різних галузей, які покращують нашу ефективність. Співпраця з ЄБРР дозволяє нам збільшувати виробничі потужності та диверсифікувати ризики, особливо коли стабільність на ринку може змінюватись щодня.

Загалом робота з ЄБРР є важливим компонентом нашої стратегії розвитку. Вона допомагає компанії адаптуватися до змінних умов ринку та забезпечувати стале зростання.

Директорка з фінансів Kormotech Юлія Опаленик

За вашими спостереженнями, чи стало важче через війну отримувати фінансування для розвитку бізнесу?

— Ситуація з фінансуванням на українському ринку залишається стабільною. Та коли йдеться про інвестиції за кордоном, війна значно ускладнює процес. Особливо це відчувають українські компанії, які планують інвестувати за межами країни. Воєнні ризики створюють додаткові перешкоди, оскільки багато іноземних фінансових інституцій вагаються щодо можливого вкладання коштів у регіони з високим рівнем нестабільності. Звісно, це впливає на вартість та доступність кредитів.

Чи планує компанія залучати нові інвестиції або кредитні лінії у 2025 році? Якщо так, то для чого потрібні кошти і яка сума?

— Наразі ми фокусуємося на виконанні наявних зобов’язань і реалізації поточних проєктів. Цього року основна увага спрямована на отримання траншів за підписаними угодами. Зокрема, йдеться про 40 млн євро від ЄБРР, які надходитимуть поетапно. Ці кошти залучені у наявні проєкти і потребують детальної звітності. Залучення нових інвестицій розглядатимемо не раніше 2026 року. У цей час ми плануємо розширити виробничі потужності і працювати над новими проєктами, які необхідні для виконання стратегії.

Як компанія планує захищати свої фінансові результати від валютних коливань?

— Основним заходом є диверсифікація валютних операцій через збалансування доходів та витрат у різних валютах. Це дозволить зменшити вплив різких валютних коливань. За можливості оптимізовуємо структуру витрат завдяки пошуку альтернативних постачальників сировини та пакування у національній валюті, щоб мінімізувати собівартість продукції і вплив валютних коливань на неї. Звісно, як і більшість компаній, ми постійно моніторимо валютний ринок для своєчасного виявлення потенційних ризиків.

Як Kormotech планує підтримувати фінансову стабільність в умовах війни?

— Kormotech контролює свою ліквідність та грошові потоки для підтримки фінансової стабільності. Ми постійно контролюємо робочий капітал, працюємо над його оптимізацією, тримаємо дебіторську та кредиторську заборгованість у здоровому стані. Здійснюємо ретельний аналіз операційних витрат, щоб сфокусувати ресурси компанії на найважливіші напрями згідно зі стратегією компанії. Ми повинні швидко адаптуватись до змін ринку та швидко реагувати на зовнішні виклики. Для цього повинні працювати над впровадженням цифрових технологій.

Відповідно до стратегії, ми формуємо резервні фонди для непередбачуваних витрат і нових проєктів, а також розглядаємо різноманітні джерела фінансування, зокрема кредити та гранти, для підтримки нашої фінансової стійкості у довгостроковій перспективі. Ну і, звичайно, серйозно працюватимемо над ризиками та заходами, які допоможуть їх мінімізувати.