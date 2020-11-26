IKEA в Киеве: что говорят об открытии оффлайнового магазина

Шведская ритейл компания IKEA с большой вероятностью не откроет физический магазин в ноябре, как ранее об этом сообщалось. На запрос бизнес-портала Delo.ua в компании сообщили, что стремятся открыть магазин городского формата как можно быстрей, но о сроках запуска ничего не ответили.

"IKEA стремится как можно быстрее открыть первый магазин городского формата в Киеве. Он будет расположен в ТРЦ Blockbuster Mall, с которым компания подписала договор аренды. Дополнительную информацию об открытии сообщим отдельно", — прокомментировали корреспонденту Delo.ua в пресс-службе компании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В августе 2020 года генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко заявил, что IKEA откроет свой первый оффлайновый магазин в Украине в ноябре 2020 года в ТРЦ Blockbuster Mall, где ритейлер является ключевым арендатором.

Читайте также: "Мы видим большой потенциал в Одессе, Харькове и Днепре", — Флориан Мелле, IKEA Украина

В Blockbuster Mall запрос Delo.ua об открытии физической торговой точки IKEA в ноябре 2020 года также не смогли прокомментировать ссылаясь на то, что не владеют информацией.

Изначально первый магазин в Украине IKEA планировала открыть в ТРЦ Ocean Mall, запуск которого был запланирован на сентябрь 2019 года. Однако в марте этого года в сети заявили, что открытие магазина откладывается из-за задержки строительства объекта. Затем в середине июня стало известно о подписании договора аренды в ТРЦ Blockbuster Mall.

Напомним, что в конце весны 2020 года IKEA запустила сайт со своими товарами для украинцев. Уже через сутки после открытия интернет-магазин не справился с наплывом покупателей и просто-напросто "лег". В связи с этим компании пришлось приостановить продажу и временно ограничить возможность оформлять новые заказы. На сегодняшний день сайт работает в штатном режиме.