PayPal не собирается покупать социальную платформу Pinterest — СМИ

Технологическая компания PayPal опровергла информацию о покупке социальной сети Pinterest, сообщает Reuters.
Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что PayPal якобы ведет переговоры с социальной сетью Pinterest о ее приобретении за 40 млрд долларов.
При этом отмечалось, что речь шла о выкупе компании по цене 70 долларов за акцию.
Если учесть непубличные акции класса, стоимость сделки могла достигать 45 млрд долларов.
Это сделало бы покупку Pinterest вторым крупнейшим приобретением соцсети с момента выкупа Microsoft акций LinkedIn в 2016 году за 25,2 млрд долларов.
Акции Paypal после заявления упали на 11,5%, а Pinterest, наоборот, выросли на 4,5%.
Напомним, в начале сентября платежная система PayPal Holdings Inc. договорилась о покупке японского конкурента Paidy примерно за $2,7 млрд.
Ранее сообщалось, что 30 крупнейших европейских банков и платежных компаний планируют создать собственную платежную систему, которая стала бы конкурентом для американских сервисов.