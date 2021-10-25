Крупный бизнес 20 минут назад

PayPal не собирается покупать социальную платформу Pinterest — СМИ

Ранее Bloomberg сообщило, что PayPal якобы ведет переговоры с социальной сетью Pinterest о ее приобретении за 40 млрд долларов

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Технологическая компания PayPal опровергла информацию о покупке социальной сети Pinterest, сообщает Reuters.

Перед этим агентство Bloomberg сообщило, что PayPal якобы ведет переговоры с социальной сетью Pinterest о ее приобретении за 40 млрд долларов.

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При этом отмечалось, что речь шла о выкупе компании по цене 70 долларов за акцию.

Если учесть непубличные акции класса, стоимость сделки могла достигать 45 млрд долларов. 

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Это сделало бы покупку Pinterest вторым крупнейшим приобретением соцсети с момента выкупа Microsoft акций LinkedIn в 2016 году за 25,2 млрд долларов.

Акции Paypal после заявления упали на 11,5%, а Pinterest, наоборот, выросли на 4,5%.

Напомним, в начале сентября платежная система PayPal Holdings Inc. договорилась о покупке японского конкурента Paidy примерно за $2,7 млрд.

Ранее сообщалось, что 30 крупнейших европейских банков и платежных компаний планируют создать собственную платежную систему, которая стала бы конкурентом для американских сервисов.

 

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