Переможці Конкурсу соціальних ініціатив Відповідальна країна 2.0

Топове видання про маркетинг, комунікації та креатив MMR.ua за підтримки Delo.ua підводить підсумки спецпроєкту "Відповідальна країна 2.0".

"Відповідальна країна 2.0" — це 100 соціальних ініціатив українських компаній та благодійних фондів. Найкращі проєкти обиралися читацькою спільнотою онлайн та експертним журі.

Оргкомітет конкурсу презентує склад переможців у номінаціях, а також проєкти-вибір редакції MMR. Вітаємо переможців та щиро вдячні всім, хто докладає максимум зусиль для реалізації добрих справ! Нагадуємо, що всіх учасників Конкурсу Відповідальна країна 2.0 можна переглянути на лендингу проєкту.

Переможці в номінації "Проєкт задля наближення перемоги"

ОККО: ОКО ЗА ОКО

Київстар: Нам тут жити

FAVBET: Патронаж роти ударних БпЛА "ФАВОРИТ"

Астарта-Київ: Common Help Ukraine

WhiteBIT: Розвиток культури криптопожертв

ДІЛА: Допомагаємо найсильнішим

Переможці в номінації "Підтримання освіти, культури та спорту"

Нова пошта: Школа бізнесу Нова пошта

CLUST: CLUST SPACE

Nestlé: Абетка Харчування

Артеріум: фАРмуємо майбутнє

Переможці в номінації "Корпоративний благодійний фонд"

Фармак: Благодійний фонд Родини Жебрівських

ПриватБанк: Допомагати просто!

TERWIN: БФ Руслана Шостака

Переможці в номінації "Співпраця бізнесу та благодійного фонду"

Райффайзен Банк Україна: ЗАХИСТОК: Безпечна освіта

ОККО та Fishka: 30 млн грн на протезування незламних

AB InBev Efes Україна: Вода для життя

ПриватБанк: Беремо і повертаємо!

EPAM Україна: Загартована сотня

AMIC ENERGY: MAVIC від AMIC

МХП: Роби своє з Kurator

Переможці в номінації "Підтримання ветеранів"

ДТЕК: Програма підтримки ветеранів

МХП: МХП ПОРУЧ із захисниками та родинами

Київстар: 4.5.0. Нарешті вдома

Kernel: Боксерський клуб Pototskyi Fight Club

Переможці в номінації "Підтримання постраждалих від війни"

Нова пошта: Доставка казки до вашого міста

EVA: Свята з хвостиком

METRO Україна: Люди з можливостями

SOCAR: Superhumans

Переможці в номінації "Впровадження інклюзивних рішень"

Ощадбанк: Моя безбар’єрність

Uklon: Клас авто "Інклюзивний"

Переможці в номінації "Охорона довкілля"

Kormotech: На жодне свято Тварина — не подарунок

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