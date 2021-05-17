Первый шаг к электронной демократии: портал "Дія" запускает электронные петиции

Украина делает первый шаг к электронной демократии — единый портал государственных услуг "Дія" запускает местные петиции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Diia Summit Spring 2021 в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация", сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению президента, Украина уже осуществила диджитал-революцию.

"Раньше, чтобы получить ряд разрешений, надо было платить взятки. Сейчас надо только платить за интернет. Ранее это 10 кабинетов. Сейчас — один сайт. Ранее — 50 справок в очередях. Сейчас — три-четыре клика в смартфоне. Раньше — недели и месяцы. Сейчас 10 или 20 минут, чтобы открыть ЧП и ООО в режиме онлайн", — отметил Зеленский.

По его словам, в 2020 году бизнес онлайн открывало только 5% предпринимателей, а сейчас — 50%.

"Мы первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую ​​же юридическую силу, как и бумажные. Ряд документов — в смартфоне, возможность зарегистрировать новорожденного ребенка — в смартфоне, возможность изменить место регистрации — в смартфоне. Все в смартфоне. В общем, запущены десятки онлайн-услуг. Портал и приложение "Дія", которыми пользуется сегодня более 10 млн граждан Украины", — рассказал глава государства.

Он напомнил, что одним из пунктов его президентской программы было предоставление возможности гражданам Украины участвовать в принятии важных решений через интернет.

"Сегодня знаковый день, когда мы делаем первый шаг на пути к электронной демократии. И этот шаг — запуск в "Дія" электронных петиций", — заявил президент.

Указано, что запуск электронных местных петиций на портале "Дія" позволяет подать петицию в своей территориальной общине или поддержать петиции других. При этом голосование абсолютно прозрачное.

Как отмечается, пилотный проект электронных петиций уже доступен в городах Полтава, Ивано-Франковск, Луцк, Сумы, Хмельницкий, Ужгород, Днепр, Тернополь, Черкассы и Херсон.

В свою очередь вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что до 2024 года в Украине планируется оцифровать все государственные услуги, охватить 95% населения доступом к качественному интернету, научить 6 млн украинцев базовой цифровой грамотности и втрое увеличить объем поступлений в IТ-отрасль.

"Более одного миллиона украинцев в этом году получат доступ к фиксированному оптическому интернету. Это тысячи объектов социальной инфраструктуры — школы, больницы", — пообещал глава Минцифры.

Кроме того, отныне комплексная услуга "еМалятко" становится доступной для жителей временно оккупированных территорий. А через "Укрпочту" родители смогут получить оригинал бумажного свидетельства о рождении ребенка после его заказа онлайн. Также в "Дія" можно изменить место регистрации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна войти в режим paperless уже 24 августа 2021 года.