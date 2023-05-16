Підприємці Херсонщини шукають справедливості та захисту у президента України, СБУ, ДБР та НАБУ

Група підприємців Херсона, які здійснюють торгівельну діяльність в центрі міста на території ринку “Кристал”, що на вул. Белінського 19, звернулася до керівництва держави, ДБР (вхід. №1787), НАБУ ( вхід. № К-5682), СБУ та Офісу Генпрокурора із закликом припинити протиправну діяльність міської влади, щодо знищення їхніх торгівельних приміщень.

Користуючись подовженою комендантською годиною, що була введена у місті 5-8 травня, влада міста під керівництвом Мрочко Р.М. та його заступників, наражаючи на небезпеку людей, (місто постійно зазнає обстрілів з боку окупантів), нагнала велику кількість працівників комунальних служб, поліції, ТРО, перекрила цілі квартали міста, та за допомогою техніки знищила приблизно 550 з 800 майже нових торгівельних майданчиків загальною площею в півгектара в самому центрі Херсона, 250 бутиків знаходились на території ринку «Кристал», ПП Веселовська - 52 бутіка та ПП Анастосов - 150 торгових бутіка, всі вони є власністю підприємців-мешканців Херсону.

Напередодні цих подій жодного попередження ані підприємці-власники торгових приміщень, ані директор ринку, на території якого вони розміщені, не отримали.

“За три дні, Мрочко залишив без майбутнього та майна 400 сімей підприємців! Це все, що він встиг зробити для херсонців за два місяці перебування на посаді голови ХМВА. Херсонці чинили сильний спротив окупантам, ледь вижили в окупації, нарешті дочекалися своєї влади, української! І чим це все закінчилося? Тим, що одна людина, Роман Мрочко, цинічно зруйнував майно підприємців та їхніх сімей, обіцяючи перед тим нічого непошкодженого не чіпати, а лише прибрати згорілу частину бутиків”, - йдеться у зверненні постраждалих власників торгівельних майданчиків до керівництва держави, СБУ, ДБР, НАБУ і Офісу Генерального прокурора України.

Вартість одного торгового приміщення складає приблизно $20 тисяч, а в деяких знаходився товар та торгівельне обладнання. А це - понад мільйон доларів збитків, які завдали незаконні дії міської влади простим підприємцях у такий непростий час. Наявні всі відеодокази стану вцілілих бутиків до моменту їх незаконного руйнування місцевою владою.

“Просимо відновити законність, право користування земельною ділянкою та компенсувати втрати за знищене майно, і головне притягти до відповідальності винних у незаконному знищенні майна”, - група підприємців міста Херсон.