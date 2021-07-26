Транспорт 20 минут назад

На трассах Киев — Житомир и Киев — Одесса заработали камеры автофиксации нарушений ПДД

В этих местах водители часто нарушают скорость и устраивают ДТП с тяжелыми последствиями

Фото: Служба автодорог в Закарпатской облати Фото: Служба автодорог в Закарпатской облати
Фото: Служба автодорог в Закарпатской облати

На автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков 26 июля заработал ряд камер фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Как сообщает департамент патрульной полиции Нацполиции, камеры расположены в 11 местах, в частности с ограничением 110 км/ч:
- на 94 км+461 автодороги М-06 в направлении Киева,
- на 94 км+686 автодороги М-06 в направлении Житомира,
- на 97 км+297 автодороги М-06 в направлении Киева,
- на 97 км+627 автодороги М-06 в направлении Житомира,
- на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении Одессы,
- на 253 км+462 автодороги М-05 в направлении Киева.

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Новые камеры на участках с ограничением 50 км/ч:
- на 158 км+305 (село Березовка Житомирского района) автодороги М-06 в направлении Ровно,
- Кропивницкий, улица Яновского, 65, в направлении улицы Ушакова,
- Кропивницкий, улица Холодноярская, 196, в направлении улицы Короленко,
- Кропивницкий, улица Полтавская, 40, в направлении площади Дружбы Народов,
- Харьков, проспект Московский, 118, в направлении улицы Соича.

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Кропивницкий и Харьков будут вторым и третьим областными центрами, в которых заработают камеры автофиксации: первым таким городом был Киев.

Указанные места расположения камер были выбраны из-за большого количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.

"За год функционирования системы количество зафиксированных событий с признаками правонарушения снизилось почти в десять раз. А одним из главных положительных последствий введения автофиксации является уменьшение количества ДТП в три раза в местах, где были установлены камеры", — указывают также в патрульной полиции.

Напомним, что в Харькове на первом этапе планируют установить 11 камер автофиксации в местах концентрации ДТП.

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