Польский Orlen хочет купить сеть АЗС "Укрнафта" — СМИ

Польский нефтяной концерн PKN Orlen заинтересован в покупке сети АЗС "Укрнафта", которой владеют "Нафтогаз Украины" и группа "Приват". Об этом сообщает профильное издание Enkorr со ссылкой на участника встречи, состоявшейся между представителями польского концерна, Министерства энергетики и Министерства иностранных дел Украины и "Нафтогаза".

По его словам, в переговорах приняли участие десять топ-менеджеров PKN Orlen во главе с председателем правления концерна Даниэлем Обайтеком, заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов, замминистра иностранных дел Дмитрий Сеник, генеральный директор директората нефтегазового комплекса и развития рынков нефти, природного газа и нефтепродуктов "Нафтогаза" Николай Колесник.

Сообщается, что на встрече, в частности, обсуждались вопросы инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль Украины, импорта нефти, помощи в создании минимального запаса нефти и нефтепродуктов.

"Orlen — компания с колоссальными возможностями, и мы ожидали от нее услышать предложения по части инвестиций в производство, в большие нефтехимические предприятия и трубопроводы, но пока услышали только желание купить заправки "Укрнафты", при этом желательно не очень дорого", — цитирует издание участника переговоров, добавившего лишь, что консультации между украинской и польской стороной будут продолжаться.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция, а группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, около 42%. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1 891 нефтяная и 162 газовые скважины, компании также принадлежит 537 АЗС.

PKN Orlen — одна из крупнейших в Центральной Европе нефтеперерабатывающих компаний. Управляет семью НПЗ: тремя в Польше, тремя в Чехии и одним в Литве. Также PKN Orlen управляет сетью из 2679 АЗС: 1749 в Польше, 565 в Германии, 339 в Чехии и 26 в Литве. Группа является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Украину.

Напомним также, что весной тогдашний глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял о переговорах с Игорем Коломойским о разделе "Укрнафты", а глава набсовета НАК Клэр Споттисвуд отмечала, что раздел активов "Укрнафты" является хорошим решением проблемы непрозрачности ее деятельности.

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