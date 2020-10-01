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ГМК 9 минут назад

Предправления КЖРК: продолжают забастовку только 24 человека на шахте "Октябрьская"

Три из четырех шахт Криворожского железорудного комбината приступили к работе

КРЖК. Фото: пресс-служба предприятия КРЖК. Фото: пресс-служба предприятия
КРЖК. Фото: пресс-служба предприятия

Три шахты Криворожского железорудного комбината приступили к работе, тогда как на шахте "Октябрьская" продолжают бастовать 24 человека.

Об этом сообщил и.о. председателя правления Сергей Новак, передает "УНИАН".

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"Три шахты приступили к работе. Из этих шахт поднялись все работники. Остались 24 человека на шахте "Октябрьская". Нам не понятно, почему они все еще там. Они не выдвигают никаких требований в письменном виде. Они просто говорят: мы хотим достойной заработной платы. Все. Какая это достойная — нам не понятно. Мы подняли с первого сентября на 10% и на 35%, с первого октября мы поднимаем еще на 10%, всем", — сказал Новак.

Он отметил, что до забастовки заработная плата у шахтеров была более 600 долларов.

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Напомним, 3 сентября горняки железорудной шахты "Октябрьская" в Кривом Роге после ночной смены отказались подниматься на поверхность.

Они объявили акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент, вернуть льготный стаж по спискам 1 и 2, а также прекратить нарушения при аттестации.

По состоянию на 20 сентября к забастовке присоединились горняки других шахт Криворожского железорудного комбината — "Родина", "Гвардейская", "Терновская".

24 сентября руководство Криворожского железорудного комбината заявило, что, поскольку дальнейшее пребывание под землей несет потенциальную угрозу для здоровья и жизни шахтеров, объявлено о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой.

У Криворожского железорудного комбината два основных собственника: группа "Приват" Игоря Коломойского и группа "Метинвест" Рината Ахметова. 

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