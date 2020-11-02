При изменении данных в "Дії" ФЛП все равно должны отдельно извещать об этом налоговую

Физические лица-предприниматели, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, при изменении регистрационных данных, в частности, видов хозяйственной деятельности, внесенных через Единый портал государственных услуг "Дія", должны уведомлять об этом налоговые органы.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в городе Киеве, подать соответствующее заявление о применении упрощенной системы налогообложения необходимо по месту своего налогового адреса.

Заявление подается по выбору налогоплательщика одним из следующих способов:

– лично или уполномоченным на это лицом;

– направляется по почте с уведомлением о вручении и с описью вложения;

– средствами электронной связи в электронной форме при условии получения электронной цифровой подписи.

В ГНС отмечают, что вновь созданные субъекты хозяйствования могут подать заявление на избрание упрощенной системы налогообложения государственному регистратору или через Единый портал государственных услуг "Дія".

Напомним, в августе в Украине после временной приостановки возобновилась государственная регистрация физлиц-предпринимателей и юридических лиц.

В частности, в Минцифры сообщали, что теперь на портале "Дія" граждане cнова могут получить обновленные услуги для ФЛП — создание, внесение изменений и закрытие.

Также сообщалось, что Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование в Украине возможности регистрации ООО на правительственном портале "Дія".