Професійний дегустаційний конкурс Favorite Food&Drinks масштабується і вже оголосив нові дати

Восени відбудуться професійні дегустації незалежного конкурсу Favorite Food & Drinks. Оголошені дати - 17-18 вересня 2024. А вже 8 жовтня у Києві в рамках Закритої зустрічі лідерів фуд-ринку на урочистій церемонії нагородження будуть відзначені переможці. Вперше в Україні в рамках конкурсу буде вручено Food Industry Solutions - Премію дизайну та технічних рішень для харчової індустрії, ГоРеКа, ритейлу. Учасників чекає незалежне, професійне визнання. Рекомендований строк подавання заявок – до 10 вересня 2024 року

Організаційний комітет Favorite Food&Drinks підготував нові можливості для постачальників, які допоможуть привернути увагу професійної спільноти та споживачів. Як завжди, дегустаційний конкурс буде насичений цікавими знахідками та відкриттями в світі харчової продукції.

Favorite Food & Drinks - значуща подія для фахівців у сфері харчового виробництва, фуд ритейлу, ресторанного бізнесу. Це єдиний в Україні незалежний професійний дегустаційний конкурс, де працює ретельно відібрана комісія неупереджених дегустаторів. До складу професійної дегустаційної комісії входять висококласні фахівці з ритейлу, ритейлу при АЗК, ГоРеКа: керівники відділів якості, власного виробництва, власних торговельних марок, а також експерти з національних компаній-виробників, галузевих асоціацій та профільних інститутів.

Професійний дегустаційний конкурс Favorite Food & Drinks зарекомендував себе як платформа першої презентації та тестування як традиційних, так і нових, інноваційних харчових продуктів крафтових і промислових виробників, імпортерів, представників торговельних мереж і ГоРеКа, а також для отримання неупереджених відгуків від експертів.

Місія дегустаційного конкурсу – драйвити розвиток харчової індустрії через виявлення неупередженими професіоналами високоякісних харчових продуктів та забезпечення їхньої присутності на ринках ритейлу та ГоРеКа України.

Олена Сініціна, засновниця та організаторка конкурсу, зазначає:«Favorite Food & Drinks має амбітні завдання:

сприяти розвитку культури свідомого споживання харчових продуктів для здорового способу життя та покращення його якості;

підвищити додаткову цінність харчових продуктів для посилення їх конкурентних позицій на внутрішньому ринку та розширення експортних можливостей;

просувати імідж України на міжнародних ринках як постачальника інноваційних, нових, традиційних і якісних харчових продуктів з відмінними органолептичними властивостями».

“Наявність у компаній нагород професійних конкурсів завжди привертає увагу аудиторії на міжнародних торговельних виставках та сприяє налагодженню бізнес-контактів, заключенню угод”, - підтверджує Тетяна Власова, керівниця відділу маркетингу ТОВ "Компанія "Юнівест Маркетинг", яка активно розвивається на міжнародних ринках

Серед членів Дегустаційної комісії цього року:

Юлія Домбровська, керівниця відділу якості, АШАН. Юлія вперше візьме участь у складі членів професійної дегустаційної комісії Favorite Food&Drinks 2024. «Дегустації - невід’ємна частина процедур з розвитку товарів власних торговельних марок, які допомагають нам отримати споживчу оцінку на той чи інший товар та зрозуміти вірогідність повторної покупки», - впевнена експертка.

Костянтин Грубич, український food-експерт, телеведучий та блогер. Костянтин вже вдруге візьме участь в якості дегустатора Favorite Food&Drinks: «Продовжую брати участь у якості дегустатора Favorite Food&Drinks - українського дегустаційного конкурсу, який є необхідним як виробникам, так і продавцям. Окрім налагодження ділових зв’язків, конкурс привертає увагу до новинок, “підсвітлює” споживачам смачні та якісні харчові продукти».

Вікторія Рубан, керівниця відділу Фреш, торговельної мережі КОЛО, що налічує 259 продуктових магазинів формату "біля дому". «Маємо в мережі асортиментні комітети, де ми завжди проводимо дегустації, тому що для нас дуже важливо заводити якісну продукцію відповідної ціни. Розвиваємо категорію готової їжі, для якої шукаємо нових партнерів для мережі», - говорить Вікторія.

Крістіна Терлоо, комерційна директорка мережі спеціалізованих магазинів Gradus та Доярочка (Миколаївська обл.). «Участь у Favorite Food&Drinks в якості дегустатора надала змогу обрати в мережі продукцію тих постачальників, яка найбільше відповідала вподобанням наших споживачів та мала беззаперечні органолептичні характеристики та відмінний смак. Завели на полиці нові алкогольні бренди та підписали контракти з виробниками молочних продуктів та круасанів для старту продажів восени», - розповіла Крістіна про набутий досвід.

Вперше в дегустаційній комісії візьме участь Катерина Затворніцкая, CEO ICS “Vistarcom” SRL мережі Velmart, Green Hills Market, (Молдова)

Прийом заявок на подавання продукції на незалежну професійну дегустацію розпочато. Favorite Food&Drinks запрошує виробників із усіх регіонів України взяти участь і поставити поряд зі своїм брендом заслужену відзнаку високої якості.

Приймання заявок - до 10 вересня 2024 року

Професійні дегустації відбудуться - 17-18 вересня 2024

Закрита зустріч лідерів food-ринку та Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться 8 жовтня 2024

Учасниками конкурсу можуть виступати юридичні особи, у тому числі ФОП та фермери, які виробляють та/або реалізують продовольчу продукцію, у тому числі продукцію власного виробництва, власних торговельних марок, вироблену як в Україні, так і поза її межами.

Перемога в конкурсі надає право розміщувати зображення нагороди на пакованні продукції і отримати потужний драйвер для розвитку бізнесу.

Запит на подання дегустаційних зразків:

https://forms.gle/mEEMzabZ3R1vboMV6

Стати партнером події:

https://forms.gle/uzy6RxEAon1K2sdQ9

Анкета кандидата у професійні дегустатори:

https://forms.gle/6m63fsmnW9p2JPFF9

Найкраще – до столу!

Офіційний партнер Favorite Food & Drinks 2024: Компанія Юнівест Маркетинг

Інформаційні партнери: MMR, delo.ua, Posteat, The Page, Агропортал, Ділова Столиця, Депо, Перший Бізнесовий, Ukrainian Food Retail Alliance, U-Food Association, marketer.ua, founder.ua, economist.com.ua, Марко Пак, 44.ua, Напої. Технології та Інновації, Харчові Технології, Logist.FM, Спілка молочних підприємств України, Асоціація «М’ясної галузі», Оrganicinfo.ua, Quality Food Trade Program

Міжнародний інформаційний партнер: Drinks+, Wine Travel Awards

Сайт проєкту: ffdu.com.ua

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