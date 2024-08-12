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Професійний дегустаційний конкурс Favorite Food&Drinks масштабується і вже оголосив нові дати
Восени відбудуться професійні дегустації незалежного конкурсу Favorite Food & Drinks. Оголошені дати - 17-18 вересня 2024. А вже 8 жовтня у Києві в рамках Закритої зустрічі лідерів фуд-ринку на урочистій церемонії нагородження будуть відзначені переможці. Вперше в Україні в рамках конкурсу буде вручено Food Industry Solutions - Премію дизайну та технічних рішень для харчової індустрії, ГоРеКа, ритейлу. Учасників чекає незалежне, професійне визнання. Рекомендований строк подавання заявок – до 10 вересня 2024 року
Організаційний комітет Favorite Food&Drinks підготував нові можливості для постачальників, які допоможуть привернути увагу професійної спільноти та споживачів. Як завжди, дегустаційний конкурс буде насичений цікавими знахідками та відкриттями в світі харчової продукції.
Favorite Food & Drinks - значуща подія для фахівців у сфері харчового виробництва, фуд ритейлу, ресторанного бізнесу. Це єдиний в Україні незалежний професійний дегустаційний конкурс, де працює ретельно відібрана комісія неупереджених дегустаторів. До складу професійної дегустаційної комісії входять висококласні фахівці з ритейлу, ритейлу при АЗК, ГоРеКа: керівники відділів якості, власного виробництва, власних торговельних марок, а також експерти з національних компаній-виробників, галузевих асоціацій та профільних інститутів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Професійний дегустаційний конкурс Favorite Food & Drinks зарекомендував себе як платформа першої презентації та тестування як традиційних, так і нових, інноваційних харчових продуктів крафтових і промислових виробників, імпортерів, представників торговельних мереж і ГоРеКа, а також для отримання неупереджених відгуків від експертів.
Місія дегустаційного конкурсу – драйвити розвиток харчової індустрії через виявлення неупередженими професіоналами високоякісних харчових продуктів та забезпечення їхньої присутності на ринках ритейлу та ГоРеКа України.
Олена Сініціна, засновниця та організаторка конкурсу, зазначає:«Favorite Food & Drinks має амбітні завдання:
- сприяти розвитку культури свідомого споживання харчових продуктів для здорового способу життя та покращення його якості;
- підвищити додаткову цінність харчових продуктів для посилення їх конкурентних позицій на внутрішньому ринку та розширення експортних можливостей;
- просувати імідж України на міжнародних ринках як постачальника інноваційних, нових, традиційних і якісних харчових продуктів з відмінними органолептичними властивостями».
“Наявність у компаній нагород професійних конкурсів завжди привертає увагу аудиторії на міжнародних торговельних виставках та сприяє налагодженню бізнес-контактів, заключенню угод”, - підтверджує Тетяна Власова, керівниця відділу маркетингу ТОВ "Компанія "Юнівест Маркетинг", яка активно розвивається на міжнародних ринках
Серед членів Дегустаційної комісії цього року:
- Юлія Домбровська, керівниця відділу якості, АШАН. Юлія вперше візьме участь у складі членів професійної дегустаційної комісії Favorite Food&Drinks 2024. «Дегустації - невід’ємна частина процедур з розвитку товарів власних торговельних марок, які допомагають нам отримати споживчу оцінку на той чи інший товар та зрозуміти вірогідність повторної покупки», - впевнена експертка.
- Костянтин Грубич, український food-експерт, телеведучий та блогер. Костянтин вже вдруге візьме участь в якості дегустатора Favorite Food&Drinks: «Продовжую брати участь у якості дегустатора Favorite Food&Drinks - українського дегустаційного конкурсу, який є необхідним як виробникам, так і продавцям. Окрім налагодження ділових зв’язків, конкурс привертає увагу до новинок, “підсвітлює” споживачам смачні та якісні харчові продукти».
- Вікторія Рубан, керівниця відділу Фреш, торговельної мережі КОЛО, що налічує 259 продуктових магазинів формату "біля дому". «Маємо в мережі асортиментні комітети, де ми завжди проводимо дегустації, тому що для нас дуже важливо заводити якісну продукцію відповідної ціни. Розвиваємо категорію готової їжі, для якої шукаємо нових партнерів для мережі», - говорить Вікторія.
- Крістіна Терлоо, комерційна директорка мережі спеціалізованих магазинів Gradus та Доярочка (Миколаївська обл.). «Участь у Favorite Food&Drinks в якості дегустатора надала змогу обрати в мережі продукцію тих постачальників, яка найбільше відповідала вподобанням наших споживачів та мала беззаперечні органолептичні характеристики та відмінний смак. Завели на полиці нові алкогольні бренди та підписали контракти з виробниками молочних продуктів та круасанів для старту продажів восени», - розповіла Крістіна про набутий досвід.
- Вперше в дегустаційній комісії візьме участь Катерина Затворніцкая, CEO ICS “Vistarcom” SRL мережі Velmart, Green Hills Market, (Молдова)
Прийом заявок на подавання продукції на незалежну професійну дегустацію розпочато. Favorite Food&Drinks запрошує виробників із усіх регіонів України взяти участь і поставити поряд зі своїм брендом заслужену відзнаку високої якості.
Приймання заявок - до 10 вересня 2024 року
Професійні дегустації відбудуться - 17-18 вересня 2024
Закрита зустріч лідерів food-ринку та Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться 8 жовтня 2024
Учасниками конкурсу можуть виступати юридичні особи, у тому числі ФОП та фермери, які виробляють та/або реалізують продовольчу продукцію, у тому числі продукцію власного виробництва, власних торговельних марок, вироблену як в Україні, так і поза її межами.
Перемога в конкурсі надає право розміщувати зображення нагороди на пакованні продукції і отримати потужний драйвер для розвитку бізнесу.
Запит на подання дегустаційних зразків:
https://forms.gle/mEEMzabZ3R1vboMV6
Стати партнером події:
https://forms.gle/uzy6RxEAon1K2sdQ9
Анкета кандидата у професійні дегустатори:
https://forms.gle/6m63fsmnW9p2JPFF9
Найкраще – до столу!
Офіційний партнер Favorite Food & Drinks 2024: Компанія Юнівест Маркетинг
Інформаційні партнери: MMR, delo.ua, Posteat, The Page, Агропортал, Ділова Столиця, Депо, Перший Бізнесовий, Ukrainian Food Retail Alliance, U-Food Association, marketer.ua, founder.ua, economist.com.ua, Марко Пак, 44.ua, Напої. Технології та Інновації, Харчові Технології, Logist.FM, Спілка молочних підприємств України, Асоціація «М’ясної галузі», Оrganicinfo.ua, Quality Food Trade Program
Міжнародний інформаційний партнер: Drinks+, Wine Travel Awards
Сайт проєкту: ffdu.com.ua
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