IT и Телеком 1 час назад

Провайдер "Ланет" решил судиться с медиагруппой Ахметова, на очереди 1+1 и "Интер"

По данным СМИ, бойкот компании телевизионщики объявили из-за "люто" дешевого тарифа для новых абонентов

Провайдер "Ланет" решил судиться с медиагруппой Ахметова, на очереди 1+1 и "Интер" Провайдер "Ланет" решил судиться с медиагруппой Ахметова, на очереди 1+1 и "Интер"

Интернет-провайдер "Сеть Ланет" подал в суд иск, посчитав необоснованным досрочное расторжение договора о ретрансляции каналов с "Медиа Группой Украина" олигарха Рината Ахметова.

Как говорится в сообщении компании, 3 марта ей пришло письмо от медиагруппы, в котором та уведомила о прекращении сотрудничества и требовании отключить ретрансляцию ее каналов с 5 мая.

Кратко и по делу в Telegram

"В ходе переговоров мы не добились озвучивания причин такого решения, поэтому будем оспаривать расторжение договора с медиагруппой в суде", — отмечают в "Ланет".

Также провайдер отмечает, что прекращение трансляции каналов ахметовской медиагруппы будет иметь негативный социально-общественный эффект, поскольку значительная часть зрителей-абонентов "Ланет" попросту потеряет доступ к украинскому телевидению.

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"Этим иском мы стремимся отменить досрочное необоснованное прекращение договора, а также добиться равенства и справедливости в отношениях между правообладателями и провайдерами, чтобы не допускать ограничения конкуренции и намерений нанести вред", — говорится в сообщении.

В компании также напоминают, что в марте получили официальные письма о досрочном расторжении договоров и от других трех крупнейших украинских медиагрупп — StarLightMedia, 1+1 media и Inter Media Group.

"Хотя судебные процессы достаточно длительные и уже не остановят отключение каналов, мы стремимся использовать все правовые механизмы для защиты "Сети Ланет" и защиты прав потребителей, выбравших наши услуги. Процедуры подготовки и подачи иска требуют недель работы, а рассмотрение дела в суде — месяцев или даже лет", — отмечает провайдер.

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Поэтому сначала он подал иск в суд на StarLightMedia, которая первой прислала письмо о досрочном прекращении сотрудничества. В дальнейшем компания готовит аналогичные исковые заявления на 1+1 media и Inter Media Group, которые так же беспричинно, по мнению компании, направили письма о расторжении договоров.

Отметим, что рассмотрение иска к StarLightMedia назначено в Хозяйственном суде Киева на 11 мая. Свой ущерб от действий медиагруппы "Ланет" оценивает в 15 млн грн.

По информации издания "Детектора медиа", недовольство медиагрупп вызвала акция "Ланет" "Лютый GIG": за 33 гривны в месяц новые абоненты до конца весны могут пользоваться услугами интернета и иметь доступ к более 150 онлайн-телеканалов в сервисе "Ланет.TV". Однако еще осенью 2020 медиагруппы установили уровень инфляции на 2021 год для провайдеров 30% и выдвинули требование о росте стоимости самого дешевого пакета для абонентов до 99 грн.

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