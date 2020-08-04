Расходы мировых компаний на облачные сервисы достигли рекордного уровня

Во втором квартале текущего года на фоне ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса COVID-19, мировые компании потратили на облачные сервисы рекордные $34,6 млрд.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Canalys.

Как отмечает издание, по сравнению с предыдущим кварталом, мировые расходы на облачные сервисы увеличились на 11% и на 30% выросли в годовом выражении.

Так, американская корпорация Jones Lang LaSalle Inc. (JLL), специализирующаяся на коммерческой недвижимости, перевела примерно 90% сотрудников (около 90 тысяч человек) на дистанционную работу. Компания в последние годы наращивала использование облачных технологий, закрывая при этом собственные data-центры.

"Когда мир перешел на удаленную работу в начале пандемии, эти "облачные" инвестиции действительно окупились", — заявил один из руководителей подразделения JLL по информационным технологиям.

Провайдеры облачных сервисов предоставляют компаниям компьютерные мощности и приложения для бизнеса онлайн по мере необходимости, взимая плату на основе подписки. По словам вице-президента Gartner Сид Наги, это позволяет компаниям сократить авансовые платежи.

Согласно данным июньского доклада International Data Corp., более двух третей мировых компаний во всех секторах используют системы или приложения, основанные на облачных технологиях. При этом, высокий уровень интеграции этих сервисов наблюдается в обрабатывающей промышленности, здравоохранении и сфере финансовых услуг.

Вице-президент International Data Corp. Эрик Ньюмарк отметил, что компании, которые опережающими темпами внедряли облачные системы, оказались более устойчивыми в условиях кризиса.

Самыми популярными сервисами стали принадлежащий Amazon.com Inc. Amazon Web Services и сервис Microsoft Corp. Azure.

Напомним, китайский гигант онлайн-коммерции Alibaba планирует инвестировать в течение ближайших трех лет $28,2 млрд в свое подразделение облачных сервисов.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса во всем мире в семь раз выросла популярность поисковых запросов на тему видеоконференций, в сравнении с январем и февралем 2020 года.